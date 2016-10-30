کارشناسان نسبت به منع وهابیت در روسیه تردید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فتوای گروزنی، مفتی چچن بر منع وهابیت در قلمروی روسیه تاکید کرد و برخی دیگر از مفتیات این فدراسیون نیز با وی همراه شدند. از سوی دیگر اما این فتوا مخالفانی نیز در داخل کشور داشت که این اقدام را غیر عقلانی و باعث سرد سدن روابط روسیه و عربستان می‌دانند.

«اسماعیل بردییف» مفتی جمهوری کاراچایو – چرکسیا پیشنهاد «صالح مژییف» مفتی چچن برای منع وهابیت در قلمروی روسیه را تایید کرد. بردییف می ­گوید: «بی­شک، وهابیت باید منع شود. ما از این پیشنهاد به طور کامل حمایت می ­کنیم. آیا روسیه می­تواند همان نتایجی را بدست آورد که احمد قدیروف سال ­های ۲۰۰۰ در چچن بدست آورد. آیا می ­توانیم پدیده پیچیده­ ای همچون وهابیت را غیرقانونی اعلام کنیم؛ کارشناسان در این رابطه نظرات مختلفی ارائه کرده­ اند.»

از سوی دیگر«گریگوری کوساچ» کارشناس مسائل عربستان سعودی و استاد دانشگاه علوم انسانی این پیشنهاد را مخرب می‌داند و معتقد است: «اصطلاح وهابیت در علم عرب­شناسی وجود ندارد. این اصطلاح فقط در زندگی روزنامه­ نگاران و برخی کارشناسان و نمایندگان حکومت روسیه مشاهده می ­شود. در عربستان سعودی هیچ کس از اصطلاح «وهابیت» استفاده نمی­ کند و آنچه که ما به عنوان وهابیت معرفی می ­کنیم، مذهب حنبلی است که قرن ۱۸ توسط محمد عبدالوهاب یک اصلاح‌طلب عرب عنوان شد. پس سوال به کلی پاک می ­شود.»

کوساچ تاکید می­ کند که سخنان مفتی چچن درباره ممنوع کردن وهابیت، واکنش مستقیم به بیانیه کنفرانس چچن در اواخر ماه اوت و «فتوای گروزنی» است. وی در این رابطه می‌گوید: تصویب این فتوا یک گام غیرعقلانی بود، زیرا بندهای این بیانیه به سردشدن و وخیم شدن مناسبات روسیه و عربستان سعودی می‌انجامد و واکنش رسانه­های عربستان به این صورت بود که آن را عامل تفرقه‌اندازی در امت اسلامی عنوان کردند. در سطح سیاسی نیز این فتوا را به عنوان متهم شدن عربستان از سوی روسیه (تهدید تروریستی) نامیدند.

وی همچنین توضیح می­ دهد: شرایط امروز همانند زمانی است که روسیه اقدامات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد و در عربستان برخی حکم جهاد علیه روسیه را دادند که بعد توسط مقامات متوقف شدند. امروز هم حکومت باید تمام جوانب و پیامدهای این اقدام را بسنجد. علاوه بر مفتی چچن، رمضان قدیروف نیز خواهان این حکم است و اگر من به جای ولادیمیر پوتین باشم، به قدیروف می­گویم که این بازی را تمام کند. چچن باید روی بیانیات و درخواست­هایش بیشتر فکر کند.

به اعتقاد این کارشناس روس، وهابیت در مفهوم امروز آن، ایدئولوژی حکومت آل سعود است که چندین قرن است که حضور دارند. این قبیل سخنان جامعه اسلامی را در تمام دنیا به سمت و سوی نامعلومی می ­کشاند و قطعا رهبر روسیه از چنین فرایندها و سخنانی حمایت نخواهد کرد.

با ممنوعیت نمی­ توان به جنگ ایدئولوژی رفت، بلکه باید ایدئولوژی جایگزین آورد. می ­توان به جای این کار به کمک دادگاه کشور، نمایندگان سازمان­های تروریستی غیرقانونی جهاد طلب را متوقف کرد. این جهادگران به خاطر رفتارشان محکوم می ­شوند و نه اعتقاداتشان. در علم حقوق فکر و عمل از هم جدا می ­شوند. جهادگرایی یک ایده است که فقط با ایده جایگزین می­ توان بر آن غلبه کرد. با کشتن ناقل یک ایده، ممکن است ایده در دیگران ریشه بدواند و قوی­تر بشود