۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۴

در بندر دارالسلام صورت گرفت؛

نماز جماعت کارکنان سفارت ایران در تانزانیا بر عرشه ناو بوشهر

خانواده های کارکنان سفارت ایران در تانزانیا از ناوگروه ۴۴ بازدید کردند و نماز مغرب و عشا را روی عرشه ناو پشتیبانی بوشهر اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، حجت السلام باقری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا از ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی ارتش بازدید کرد و با امیر گلستانه فرمانده این ناوگروه دیدار و گفتگو کرد.

همچنین خانواده های کارکنان سفارت ایران در تانزانیا از این ناوگروه بازدید کردند و نماز مغرب و عشا را روی عرشه ناو پشتیبانی بوشهر اقامه کردند.

بر اساس این گزارش جمعی از کارکنان نیروی دریایی تانزانیا نیز از ناوشکن الوند و ناو پشتیبانی بوشهر بازدید کردند.

گفتنی است ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی ارتش به منظور ابلاغ پیام صلح و دوستی و تحکیم روابط فی ما بین صبح دیروز در بندر دارالسلام تانزانیا پهلو گرفت.

