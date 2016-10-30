فعالیت های قرآنی در نیروی انتظامی زنجان روند مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدرت عبادی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از دارالقرآن کریم امام خامنه ای، افزود: نخستین دارالقرآن استاندارد کشور در کمتر از ۶ ماه در استان زنجان راه اندازی شد.

وی اظهار کرد کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، ناجا نسبت به تربیت ۱۳۰ هزار حافظ قرآنی برنامه ریزی کرده است که در استان زنجان هم این امر مهم به خوبی اجرا شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: خوشبختانه تاکنون فعالیت های قرآنی در نیروی انتظامی استان زنجان به خوبی اجرا شده است.

عبادی با بیان اینکه انسان با تمسک به قرآن می تواند راه سعادت را طی کند، گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نهادی فرهنگی است و کار اصلی عقیدتی سیاسی ارتقای معنویت، بصیرت و بینش سیاسی اجتماعی کارکنان است و تاکنون هم در این امر موفق عمل کرده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان زنجان، تصریح کرد: فعالیت های قرآنی در نیروی انتظامی استان زنجان روند مطلوبی دارد و باید نیروی انتظامی در راستای توسعه فعالیت های قرآنی برنامه های گسترده ای را تدوین کند.

عبادی افزود: توجه به قرآن فکر و اندیشه انسان را از آسیبها نجات می دهدو خوشبختانه راه اندازی دار القرآن کریم امام خامنه ای در زنجان در راستای گرایش بیشتر کار کنان ناجا به امر قرآنی بوده است.