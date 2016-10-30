نهاوند معطر به عطر پرچم امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرچم گنبد حرم امام حسین(ع) و حضرت زینب (س) که از روز جمعه وارد شهرستان نهاوند شده است با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته به مدت ۵ روز به بخشهای مرکزی، زریندشت، کیان و خزل خواهد رفت.
روز گذشته پس از حضور این پرچمهای مبارک در بیمارستان آیتالله علیمرادیان نهاوند برای تبرک بین بیماران به بخش مرکزی منتقل و در ۱۳ روستای طائمه، دهفول، وهمان، کفراج، شعبان، قلعه قباد، باباقاسم، جهانآباد، فیازمان، تکه، دره ابراهیم، کله مار و کوهانی مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
آیتالله صالح بخشدار مرکزی نهاوند در این راستا در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه با توجه به پیشینه مذهبی و اعتقادی مردم شهرستان نهاوند خصوصاً بخش مرکزی با استقبال گرم اهالی آنها روبهرو شدیم.
وی گفت: آنچه ایران اسلامی را پس از ۳۷ سال مقتدرتر از هرروز استوار نگهداشته اعتقادات مردمی است.
صالح ضمن تشکر از مردم مومن و ولایتمدار شهرستان نهاوند، گفت: این پرچمهای مبارک امروز برای متبرک شدن فضای بخش و شهر کیان به این بخش فرستاده خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه پایانبخش مراسمهای انجامشده در حسینیه کوهانی با سخنرانی و مداحی و حضور پرشور مردم انجام شد که جای تقدیر از همه دستاندرکاران را دارد.
حجتالاسلام محمد جاودان فرد روحانی و امام جماعت مستقر در کوهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: آنچه ایران اسلامی را در برابر تجاوزها بیمه کرده وجود اعتقادات پاک مردمی و توسل و توجهات ائمه اطهار(ع) است.
وی با اشاره به نفوذ دشمن در میان اقشار مختلف مردم، گفت: امروز دشمن و ابزار شیطانی آن بهصورت خواسته و ناخواسته در بین مردم نفوذ کرده و آنچه را مورد هدف و اصابت قرار داده اعتقادات ملی و مذهبی است.
جاودان فرد ادامه داد: این توطئه افکنی ها به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری تاکنون بیاثر مانده اما آنچه باید موردتوجه باشد نسل جوان جامعه است چراکه دشمن برای آنها برنامههای شومی در نظر دارد.
وی با اشاره به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین در بین جوانان گفت: حضور جوانان در برنامههای ملی و مذهبی نقش مهمی در راستای کاهش اثرات توطئه های دشمن در فضای مجازی دارد.
