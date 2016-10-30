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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

امام جمعه بندر امام حسن(ع):

ساخت مجتمع فرهنگی هنری بندر امام حسن(ع) تسریع شود

ساخت مجتمع فرهنگی هنری بندر امام حسن(ع) تسریع شود

بوشهر - امام جمعه بندر امام حسن(ع) گفت: ساخت مجتمع فرهنگی هنری بندر امام حسن(ع) تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، امام جمعه بندر امام حسن(ع)، تحقق مطالبات مردم را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: ساخت مجتمع فرهنگی و هنری بخش امام حسن  در راستای تحقق درخواست‌های مردم اجرایی شد که لازم است این طرح عمرانی در تکمیل آن تسریع شود.

حجت الاسلام سید محمد موسوی با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های فرهنگی خاطر نشان کرد: توجه به امورات فرهنگی بخش امام حسن دیلم باید در اولویت قرار بگیرد که در این راستا لازم است نفت فلات قاره این بخش در اجرایی کردن طرح‌های فرهنگی تلاش کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی در منطقه ویژه شمال استان بوشهر تاکید کرد: پیوست‌های فرهنگی در این طرح‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد تا در ساختار فرهنگی مردم تغییری ایجاد نشود.

کد مطلب 3809712

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