  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۱

در راستای اهداف سند چشم‌انداز؛

شناسایی رهبران اقتصادی در دستور کار قرار گرفت

شناسایی رهبران اقتصادی در دستور کار قرار گرفت

شناسایی رهبران اقتصادی در راستای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مدتها است که طرح تسهیل و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر مبنای آن، تاکنون تلاش شده تا مجوزهای زاید دستگاههای دولتی نیز کاهش یابد. بر این اساس یکی از معاونت‌های این وزارتخانه اقدام به شناسایی و حذف مجوزهای زاید شده است.

همچنین در راستای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در خصوص ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی و کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه و تاکیدات راهبردی ریاست‌جمهوری در این خصوص، اولین اجلاس جامع مدیریت و رهبری با رویکرد چابکسازی بنگاه‌های اقتصادی در ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

بر این اساس قرار است در این گردهمایی با حضور استادان و سخنرانان بین‌المللی، استادان دانشگاه‌های کشور، صاحب‌نظران و کارشناسان عرصه مدیریت و اقتصاد و نیز منتخبانی از صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی کشور، رهبران اقتصادی شناسایی و معرفی شوند.

کد مطلب 3809714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها