شناسایی رهبران اقتصادی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مدتها است که طرح تسهیل و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر مبنای آن، تاکنون تلاش شده تا مجوزهای زاید دستگاههای دولتی نیز کاهش یابد. بر این اساس یکی از معاونتهای این وزارتخانه اقدام به شناسایی و حذف مجوزهای زاید شده است.
همچنین در راستای سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در خصوص ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی و کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه و تاکیدات راهبردی ریاستجمهوری در این خصوص، اولین اجلاس جامع مدیریت و رهبری با رویکرد چابکسازی بنگاههای اقتصادی در ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار میشود.
بر این اساس قرار است در این گردهمایی با حضور استادان و سخنرانان بینالمللی، استادان دانشگاههای کشور، صاحبنظران و کارشناسان عرصه مدیریت و اقتصاد و نیز منتخبانی از صاحبان کسبوکار و بنگاههای اقتصادی کشور، رهبران اقتصادی شناسایی و معرفی شوند.
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