مسائل مهم دوره جوانی در سایه مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوچکیان فرد افزود: رشد یک جامعه نیازمند رشد همزمان همه عوامل دخیل در جامعه است. اگر وزارت ورزش و جوانان را نیز به عنوان یک جامعه کوچک در نظر بگیریم باید در نظر داشت که رشد این وزارتخانه نیازمند رشد همزمان دو حوزه ورزش و جوانان است.

کوچکیان فرد با اشاره به عملکرد فعلی وزارت ورزش و جوانان افزود: متاسفانه برخی فعالیت ها که در جامعه طرفداران بیشتری دارد و توجه ای بیشتری به آن می شود در اولویت وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است و بنابراین برخی دیگر از امور از جمله مسئله مهم جوانان آنچنان که باید پرداخته نشده است.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی بر رشد حوزه جوانان اظهار داشت: این وزارتخانه برای اینکه بتواند دو حوزه ورزش و جوانان را همزمان با هم پیش ببرد باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از سازمان های مردم نهاد و همچنین دخیل کردن فدراسیون های ورزشی در حوزه جوانان می تواند راهکار این مشکل باشد.

رییس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت های موجود در جامعه گفت: خوشبختانه بخش خصوصی در بسیاری از موضوعات مربوط به جوانان به خوبی فعالیت می کند. ما در زمینه ازدواج مراکز تخصصی قوی داریم، در زمینه اوقات فراغت و در دیگر حوزه ها بخش خصوصی به خوبی وارد شده است و وزارت ورزش و جوانان باید این ظرفیت ها را شناسایی کرده و تمهیدات ورود آنها را مهیا کند.

کوچکیان فرد با بیان اینکه متاسفانه بخش جوانان مغفول مانده است افزود: وزیر جدید باید بداند که به تنهایی نمی تواند به حوزه جوانان بپردازد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کند و همچنین در نقش ستادی خود فعالیت دستگاه های مرتبط را رصد کرده و ضمن نظارت و ارزیابی عملکرد آنها در حوزه جوانان، مسائل و مشکلاتی را که به آن پرداخته نشده و یا در سایه مانده است را پرنگ کند.

وی ادامه داد: ورود افراد به طور ناگهانی به سن جوانی و بدون آموزش خود مشکل ساز است و وزیر جوانان باید برای دوران پیش از جوانی یعنی نوجوانان و همچنین بعد از سن جوانی برنامه مستمر داشته باشد.

رییس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشورتاکید کرد: وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان باید بداند این وزارتخانه یک دستگاه بین بخشی است و باید بین دستگاه های مرتبط این حوزه هماهنگی ایجاد کرده و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این مسیر کمک بگیرد.