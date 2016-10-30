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۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۴

رییس اداره سرمایه اجتماعی وزارت کشور:

مسائل مهم دوره جوانی در سایه مانده است

مسائل مهم دوره جوانی در سایه مانده است

رییس اداره سرمایه اجتماعی وزارت کشور با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به حوزه جوانان در دوره جدید این وزارتخانه گفت: باید مسائل جوانان که در سایه مانده است، پر رنگ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوچکیان فرد افزود: رشد یک جامعه نیازمند رشد همزمان همه عوامل دخیل در جامعه است. اگر وزارت ورزش و جوانان را نیز به عنوان یک جامعه کوچک در نظر بگیریم باید در نظر داشت که رشد این وزارتخانه نیازمند رشد همزمان دو حوزه ورزش و جوانان است.

کوچکیان فرد با اشاره به عملکرد فعلی وزارت ورزش و جوانان افزود: متاسفانه برخی فعالیت ها که در جامعه طرفداران بیشتری دارد و توجه ای بیشتری به آن می شود در اولویت وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است و بنابراین برخی دیگر از امور از جمله مسئله مهم جوانان آنچنان که باید پرداخته نشده است.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی بر رشد حوزه جوانان اظهار داشت: این وزارتخانه برای اینکه بتواند دو حوزه ورزش و جوانان را همزمان با هم پیش ببرد باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از سازمان های مردم نهاد و همچنین دخیل کردن فدراسیون های ورزشی در حوزه جوانان می تواند راهکار این مشکل باشد.

رییس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت های موجود در جامعه گفت: خوشبختانه بخش خصوصی در بسیاری از موضوعات مربوط به جوانان به خوبی فعالیت می کند. ما در زمینه ازدواج مراکز تخصصی قوی داریم، در زمینه اوقات فراغت و در دیگر حوزه ها بخش خصوصی به خوبی وارد شده است و وزارت ورزش و جوانان باید این ظرفیت ها را شناسایی کرده و تمهیدات ورود آنها را مهیا کند.

کوچکیان فرد با بیان اینکه متاسفانه بخش جوانان مغفول مانده است افزود: وزیر جدید باید بداند که به تنهایی نمی تواند به حوزه جوانان بپردازد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کند و همچنین در نقش ستادی خود فعالیت دستگاه های مرتبط را رصد کرده و ضمن نظارت و ارزیابی عملکرد آنها در حوزه جوانان، مسائل و مشکلاتی را که به آن پرداخته نشده و یا در سایه مانده است را پرنگ کند.

وی ادامه داد: ورود افراد به طور ناگهانی به سن جوانی و بدون آموزش خود مشکل ساز است و وزیر جوانان باید برای دوران پیش از جوانی یعنی نوجوانان و همچنین بعد از سن جوانی برنامه مستمر داشته باشد.

رییس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشورتاکید کرد: وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان باید بداند این وزارتخانه یک دستگاه بین بخشی است و باید بین دستگاه های مرتبط این حوزه هماهنگی ایجاد کرده و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این مسیر کمک بگیرد.

کد مطلب 3809716

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