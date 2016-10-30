پرداخت وام ویژه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به دانشجویان دکتری

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پرداخت وام ویژه دکتری گفت: ثبت نام وام ویژه دانشجویان دکتری آغاز شده است و صندوق رفاه دانشجویان به طور متوسط به هر دانشجو ۷۰۰ هزار تومان وام پرداخت می کند.

وی ادامه داد: دانشجویانی که دارای پایان نامه های کاربردی هستند، ۷۵۰ هزارتومان و دانشجویان رشته های عادی ۶۵۰ هزار تومان دریافت می کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: به طور متوسط هر سه ماه یکبار حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به هر دانشجوی دکتری پرداخت می شود.

وی یادآورشد: امیدواریم با پرداخت این وام، دانشجویان با فراغ بال به فعالیت های علمی خود بپردازند و این کار گام موثری در جهت رشد علمی کشور باشد.

به گزارش مهر، ثبت تقاضای مرحله اول وام برای سه ماه پاییز (مهر، آبان و آذر) سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۵ مهر ۹۵ تا ۲۵ آبان ۹۵، در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم امکان‌پذیر است .

همچنین امکان پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژه دکتری در این مرحله میسر نبوده و تاریخ اعلام شده نیز قابل تمدید نیست.