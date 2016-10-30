تمدن اسلامی در سایه تقریب مذاهب امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح یکشنبه در دومین نشست شورای پژوهشکده مطالعات تقریبی شرق کشور اظهار کرد: انقلاب اسلامی بنیان های فکری غرب را به چالش کشید و به نام دین هویت اجتماعی و سیاسی جدیدی را پدید آورد.

وی بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر پایه همگرایی مردم بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و ملیت استوار شده، شکل گیری و تمدن اسلامی را دنبال می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر آینده پژوهی انقلاب اسلامی گفت: ایشان بر این باورند که نظام اسلامی باید به ایجاد دولت اسلامی و دولت اسلامی به تشکیل جامعه اسلامی و جامعه اسلامی باید به ایجاد تمدن اسلامی منتهی شود.

لطفیان عنوان داشت: وحدت مسلمانان و تقریب مذاهب اسلامی از مهمترین عناصر تمدن اسلامی است و پژوهشگران مذاهب اسلامی می بایست این مهم را در پژوهش ها پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند از برخی دولت های اسلامی و شخصیت های سیاسی دل بریده اند و به مصلحان جهان اسلام دل بسته اند، بیان داشت: بنابراین اندیشه ای راهبردی معظم له می بایست مورد توجه مصلحان جهان اسلام قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: همه پژوهش ها ناظر به حل مشکلات جهان اسلام به ویژه مسائل تکفیر و غارت سرمایه های مسلمانان توسط استکبار جهانی باشد.