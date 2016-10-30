کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری کشف گور دسته‌جمعی ۹ زن در خلخال طی عملیات عمران شهری تصریح کرد: گور دسته‌جمعی به صورت تصادفی در عملیات عمرانی شهرداری کلور در بهار امسال کشف شد.

وی افزود: از لحظه اکتشاف این اثر تاریخی میراث فرهنگی استان مطالعات جامعی بر روی آن ترتیب داده بطوریکه مشخص شد این گور یک گور موقت برای نگه‌داری اجساد است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه این گور یک کشف تاریخی قابل‌توجه است، متذکر شد: بعد از اینکه دهانه گور باز شد تلاش کردیم به دلیل تبادلات هوایی وضعیت اسکلت‌ها را با مواد پلی مری تثبیت کنیم.

حاجی‌زاده متذکر شد: در عین حال نسبت به استحکام‌بخشی موقت ساختمان نیز اقدام شد اما لازم است به صورت فنی و تخصصی عملیات استحکام‌بخشی تداوم یابد.

وی با تأکید به اینکه فرمانداری خلخال به دلیل محدودیت اعتبار حاضر به تخصیص بودجه نیست و خود میراث فرهنگی استان نیز اعتبارات کافی ندارد، ادامه داد: لازم است نسبت به تخصیص اعتبار مناسب اقدام و این گور را به موزه تاریخی تبدیل کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطالعه دقیق و تخصصی از علت مرگ این ۹ زن و تدفین دسته‌جمعی آن ها را نیز نیازمند اعتبار دانست و افزود: حتی پژوهشگران خود استان قادر به انجام این مهم نیستند و لازم است از ظرفیت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی استفاده کرد.

حاجی‌زاده متذکر شده: به دلیل اینکه بر روی گور کشف شده خیابان کشیده شده است این امکان وجود دارد که به دلیل استحکام اندک سقف آن فرو بریزد.

وی افزود: انتظار می‌رود نسبت به بهسازی و استحکام‌بخشی این اثر اقدام عاجل صورت گیرد.