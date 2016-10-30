کشور در تولید لبنیات خودکفا است/ صادرات ۶۰۰ هزارتن شیر

حسن رکنی در حاشیه سفر یک روزه به چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر در تولید لبنیات خودکفا شده است، اظهار داشت: با توسعه واحدهای دامپروری و صنایع تبدیلی در این حوزه ایران جزء کشور های خودکفا در تولید لبنیات قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در گذشته ایران یکی از کشور های وارد کننده محصولات لبنی بوده است که هم اکنون به واسطه توسعه در این بخش، ایران در تولید محصولات لبنی خودکفا شده است و بسیاری از محصولات لبنی تولیدی کشور نیز به کشور های مختلف صادر می شود.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: هم اکنون بیش از نه میلیون تن شیر در کشور تولید می شود که حدود ۶۰۰ هزار تن آن صادر می شود.

حسن رکنی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در تولید گوشت قرمز و محصولات لبنی است.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: محصولات تولیدی استان چهارمحال و بختیاری در بخش دامپروری یکی از با کیفیت ترین محصولات کشور به شمار می روند.

وی تاکید کرد: باید زمینه توسعه بیشتر بخش دامپروری در این استان فراهم شود.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: بخش دامپروری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد و توسعه این بخش می تواند زمینه ایجاد شغل برای جوانان را فراهم کند.

حسن رکنی تاکید کرد: توسعه واحدهای فرآوری در بخش تولید محصولات لبنی و فراهم آوردن زمینه صادرات نقش مهمی می تواند در توسعه کشور و رفع مشکلات بیکاری داشته باشد.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از اقدامات مهم در زمینه صادرات محصولات بخش دامپروری، صادرات مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق است که این امر توانسته نقش مهمی در رونق مرغداری های کشور داشته باشد.