میزان سقف تدریس اساتید در دانشگاه آزاد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، بخشنامه میزان سقف تدریس (موظف و حق التدریس) اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد توسط معاونت آموزشی این دانشگاه و با هدف افزایش کیفیت آموزش ابلاغ شد.
براساس این بخشنامه حداکثر واحد درسی و یا ساعت تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت شامل ساعت موظفی و حق التدریس، با توجه به درجه واحد دانشگاهی محل خدمت به شرح زیر است:
|درجه واحد
|عضو هیات علمی
|حداکثر واحد درسی
|حداکثر ساعت تدریس
|جامع
|تمام وقت
|۲۳
|۲۳
|جامع
|نیمه وقت
|۱۶
|۱۶
|بسیار بزرگ
|تمام وقت
|۲۳
|۳۰
|بسیار بزرگ
|نیمه وقت
|۱۶
|۲۲
|سایر واحدها
|تمام وقت
|۲۳
|۳۵
|سایر واحدها
|نیمه وقت
|۱۶
|۲۵
