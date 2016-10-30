۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۱

از سوی معاونت آموزشی دانشگاه‌ آزاد؛

میزان سقف تدریس اساتید در دانشگاه آزاد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، بخشنامه میزان سقف تدریس (موظف و حق التدریس) اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد توسط معاونت آموزشی این دانشگاه و با هدف افزایش کیفیت آموزش ابلاغ شد.

براساس این بخشنامه حداکثر واحد درسی و یا ساعت تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت شامل ساعت موظفی و حق التدریس، با توجه به درجه واحد دانشگاهی محل خدمت به شرح زیر است:

درجه واحد عضو هیات علمی حداکثر واحد درسی حداکثر ساعت تدریس
جامع تمام وقت ۲۳ ۲۳
جامع نیمه وقت ۱۶ ۱۶
بسیار بزرگ تمام وقت ۲۳ ۳۰
بسیار بزرگ نیمه وقت ۱۶ ۲۲
سایر واحدها تمام وقت ۲۳ ۳۵
سایر واحدها نیمه وقت ۱۶ ۲۵
