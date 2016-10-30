اشتغال جوانان بندر امام حسن(ع) در شرکت نفت فلات قاره فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، رئیس شورای اسلامی شهر امام حسن(ع) بر توجه به اشتغال جوانان تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغال جوانان شرکت نفت فلات قاره در این منطقه است که لازم است مردم از این ظرفیت بهرهمند شوند.
سید حسن موسوی با تاکید بر راهاندازی گمرک بندر امام حسن(ع) خاطرنشان کرد: با ایجاد این گمرک بخشی از مشکلات مردم و اشتغال منطقه برطرف میشود.
وی بر توجه به مشکلات بهداشت و درمان بندر امام حسن(ع) افزود: پزشک مستقر درمرکز بهداشتی درمانی این بندر جوابگوی نیاز مردم نمیدهد که لازم است به این مشکل توجه جدی شود.
