هرمزگان کالای کشاورزی۲هزار فروشگاه زنجیره ای روسیه راتامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصرحیدری پوری بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در سفر تجاری به کشور روسیه بهبود تراز تجاری استان می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بازاریابی محصولات کشاورزی و ارتقاء ضریب تراز تجاری استان از مهمترین اهداف سفر تجاری به کشور روسیه است.

حیدری پوری در بازدید از ظرفیت های تجاری استان اورلوفسک روسیه افزود: دست یابی به بازارهای جدید و برقراری مناسبات تجاری دوطرفه، بهبود تراز تجاری استان با تنظیم پروتکل همکاری دوجانبه در زمینه های تجاری با هدف صادرات محصولات کشاورزی، مهمترین اهداف بازدید از ظرفیت های تجاری استان اورلوفسک روسیه هستند.

وی تصریح کرد: در قالب تفاهم نامه همکاری دوجانبه،هرمزگان کالاهای مورد نیاز ۲هزار فروشگاه زنجیره ای روسیه را تامین خواهد کرد و متقابلا خوراک دام ، روغن خواکی خام وارد استان می شود.

حیدری پوری افزود: از دیگر تفاهم نامه های مقرر شده می توان به سرمایه گذاری مشترک در حوزه های آموزشی، تولیدی و تحقیقات اشاره کرد.

وی عنوان کرد: توسعه صادرات و روابط اقتصادی و تجاری با کشور روسیه ، شناسایی بازارهای هدف و آشنایی با ادبیات کسب و کار روسیه از دیکر برنامه های این سفر تجاری بوده است.