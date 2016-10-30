دبیر پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، مجید غلامیجلیسه در حکم خود برای کتابدار بر قدمت کتاب به عنوان رسانه تاکید کرده و در ادامه، تعامل میان کتاب و رسانه را امری ضروری و مهم دانسته است.
در این حکم آمده است:
جناب آقای علیرضا کتابدار
کتاب را بی تردید میتوان یکی از قدیمیترین رسانه ها دانست، اگر چه در دنیای امروز با وجود انبوه رسانههای با سرعت بالاتر از کتاب، وجه رسانهای آن در موضوع اطلاع رسانی کمرنگتر شده است اما کارکرد رسانهای آن در موضوع عمق بخشی به مفاهیم و جهت دهی افکار را نمیتوان نادیده گرفت.
از نگاه دیگر کتاب یک منبع برای رسانههای جدید است و نیز یک موضوع مهم برای بررسی در رسانهها. از سوی دیگر کتاب برای عرض اندام بیشتر در عرصه فرهنگی و نیز رونق جریان کتابخوانی به رسانهها نیاز دارد و از این رو توجه به رابطه میان کتاب و رسانه بسیار مهم است.
با توجه به اهمیت این موضوع و نیز با عنایت به توانمندی و تجربیات جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباط تنگاتنگ با کتاب به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «دبیر پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه برتر» منصوب میکنم.
امید که با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از مشارکت و همراهی فعالان رسانه و کتاب، جشنوارهای در خور شان این دو حوزه برگزار شود.
بر اساس این گزارش، علیرضا کتابدار، متولد سال ۱۳۵۸ در مشهد و هم اکنون دانشجوی مقطع دکترای علوم ارتباطات است که بهعنوان مدرس روزنامهنگاری با چند دانشگاه و موسسه از جمله دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه اسلامی هنر در قم، فرهنگسرای رسانه، مرکز آموزش موسسه همشهری و نشریات دانشجویی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری میکند.
از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به سردبیری ایسنا در استان خراسان، سردبیر گردشگری خبرگزاری میراث فرهنگی، دبیری سرویسهای شهری و اجتماعی در چندین سایت و روزنامه از جمله روزنامه همشهری چاپ عصر و معاون سردبیر روزنامه همشهری چاپ عصر اشاره کرد.
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