حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت هوای مشهد از روز شنبه هشتم آبان ماه جاری در وضعیت هشدار برای گروههای حساس قرار گرفته است، اظهار کرد: دلیل این وضعیت ماندگاری آلایندهها در هوای تنفسی مشهد است.
وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوای مشهد از روز گذشته تاکنون از ۱۲۹ به ۱۲۸ پی.اس.آی رسیده است، افزود: در همین راستا کیفیت مناطق یازده گانه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آلودهترین ایستگاههای مشهد را نخریسی و خیام شمالی اعلام کرد و گفت: هر یک از ایستگاههای سنجش با ۱۵۱ پی.اس.آی برای همه گروههای سنی هشدار دهنده است.
وی عنوان کرد: ایستگاههای خیام جنوبی با ۱۵۰ پی.اس.آی، چمن با ۱۴۷، الهیه با ۱۴۴، سرافرازان و ساختمان هر یک با ۱۴۲، سمزقند با ۱۳۹، شهید کریمی با ۱۲۶، تقی آباد با ۱۲۰ و صدف با ۱۱۹ پی.اس.آی دیگر ایستگاههای آلوده مشهد هستند.
صالحی تاکید کرد: بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروههای آسیب پذیر از تردد در مناطق پر رفت و آمد خودداری کنند و همچنین از عموم مردم نیز درخواست میشود تا از فعالیتهای غیر ضروری درفضای باز پرهیز کنند.
وی ادامه داد: شهروندان باید تا حد امکان از تردد با خودروهای شخصی خودداری کنند زیرا کاهش سفرهای درون شهری میتواند در کاهش میزان آلودگی هوا موثر واقع شود.
