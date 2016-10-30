آرامش در شرایط بحرانی حفظ شود/لزوم افزایش آگاهی در خصوص زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان با اشاره به بلایای طبیعی موجود در این استان اظهار کرد: در حال حاضر محکوم به این شرایط هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران و بخش زیادی از استان کرمان بر روی خط زلزله قرار دارد، افزود: دستگاه های اجرایی استان کرمان تجربه امدادرسانی در شرایط بحرانی را دارند.

رزم حسینی از آماده باش ستاد بحران استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: طی چند روز گذشته با وقوع زمین لرزه های متعدد در زرند حساسیت در ستاد بحران افزایش یافت.

وی از پی گیری برای رصد میزان آمادگی دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: آمادگی لازم برای امداد رسانی در صورت بروز هر گونه حادثه ای در استان کرمان وجود دارد.

استاندار کرمان با اشاره به وقوع بیش از هزار زمین لرزه طی سال گذشته در استان کرمان که اغلب کمتر از سه ریشتر بودند، تصریح کرد: مردم استان کرمان تجربه این شرایط را دارند و زمین لرزه مسئله جدیدی نیست.

رزم حسینی گفت: ارائه آموزش های لازم از سوی هلال احمر به مردم، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ضایعات و تلفات ناشی از زمین لرزه باشد.

وی از آمادگی برای مدیریت شرایط کنونی شهرستان زرند خبر داد و افزود: همه موارد در این زمینه تقسیم کار خواهد شد.

استاندار کرمان ادامه داد: دستگاه های اجرایی از زمان وقوع زمین لرزه پای کار بودند که جای تقدیر دارد.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم حفظ آرامش جامعه در شرایط بحرانی اظهار کرد: در این زمینه باید با درایت اقدام کرد.

وی گفت: برخی مردم در خانه هایی سکنی دارند که قبلا برای نوسازی آنها وام گرفته شده و این خانه ها باید تخریب می شدند.

استاندار کرمان با اشاره به حساسیت های موجود در شهرستان زرند به ویژه در حوزه سلامت، تصریح کرد: مسئولان منتظر دستور از طرف تهران نباشند بلکه خود برای دریافت مجوزها و انجام امور دست به کار شوند.

رزم حسینی با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد بحران استان کرمان گفت: مطالب و گزارشات پیرامون زمین لرزه زرند طی هفته جاری در جلسه با معاون اول رئیس جمهور و وزرا مطرح خواهد شد و هم اکنون نیز مکاتب در این خصوص با جدیت در حال انجام است.

وی با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه افزود: مردم در ساختمان های غیرمستحکم سکونت نکنند و باید از عبور و مرور در مسیرهایی از بازار زرند که تخریب شده است جلوگیری شود.

استاندار کرمان پیشگیری را هدف از برگزاری این جلسات عنوان کرد و گفت: باید شرایط آرامش برای کار ایجاد شود.