حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، محتوا سازی فرهنگی را مهمترین راهکار مبارزه با جنگ نرم دشمن دانست و بر بهرهگیری از محتوای اثرگذار در این حوزه تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به اثرگذاری برنامههای فرهنگی که میتواند مهمترین راهکار مبارزه با جنگ نرم دشمن در حوزه فضای مجازی باشد، گفت: دشمنان نظام و انقلاب از فضای مجازی برای دستیابی به اهداف شوم خود در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند و هرروز توطئه جدیدی را به راه میاندازند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تأکید کرد: محتوای برنامههای فرهنگی باید از اثرگذاری کافی برخوردار باشند در این صورت میتوان شاهد تحولاتی شگرفی بود.
مسعودی اعزام مبلغان و روحانیون به مساجد و حسینیهها را اثرگذار دانست و گفت: محتوای تبلیغی که توسط روحانیون به نسل جوان ارائه میشود باید عمیق و اثرگذار باشد.
وی بهرهگیری از گفتمان دینی اثرگذار متناسب با شرایط روز جوانان و نوجوانان، مفاهیم ارزشمند قرآن، نهجالبلاغه و دیگر کتب دینی را مهمترین راهبرد در راستای تحول فرهنگی در سطح جامعه برشمرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تأکید بر اینکه جوانان جامعه اسلامی در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، گفت: ارائه و بهرهگیری از راهکارهای مناسب گرهگشای بسیاری از معضلات فرهنگی است.
