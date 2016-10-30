مهندسی اجتماعی مهمترین روش‌ حملات سایبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیپور صبح یک شنبه در سمینار آموزشی تهدیدات سایبری استان سمنان در محل شرکت برق منطقه ای سمنان، از مهمترین روش های حملات سایبری را نفوذ از طریق مهندسی اجتماعی دانست و تصریح کرد: دشمن با ایجاد تأثیر روانی بر روی فرد مورد هدف با استفاده از تکنیک های خاص، موجب نفوذ در سیستم های رایانه ای می شود.

وی با بیان تکنیک های حملات مهندسی اجتماعی، روش های دستاویز سازی، فیشینگ، طعمه گذاری، مهندسی اجتماعی معکوس و تکنیک های فیزیکی را از نمونه این تکنیک ها مطرح کرد و اظهار داشت: فرد هکر با سوء استفاده از حس نوع دوستی و حس همکاری و یا با چرب زبانی و تعریف و تمجید فرد فریبنده و نیز پاسخ به محرک‌های هیجانی می تواند موفق به نفوذ شود.

مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، بهره گیری از روش‌های دفاع در برابر حملات مهندسی اجتماعی را از موثرترین راه های مقابله دانست و گفت: آموزش کارکنان بخش‌های پرخطر و قسمت های دارای دسترسی به اطلاعات حساس و کنترل و حفاظت از اطلاعات حساس، کنترل اطلاعات منتشر شده برخط و تدوین ضوابط اطلاع رسانی و گردش اطلاعات و کنترل دفع زباله های کاغذ و لوح های فشرده و رعایت نکات ایمنی در تعمیرات تجهیزات رایانه ای از مهمترین روش های دفاع در برابر حملات مهندسی اجتماعی است.