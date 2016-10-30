۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۶

مدیر پژوهش های راهبردی مطالعات ورزشی وزارت ورزش و جوانان استانها:

پژوهش ها و تحقیقات در مراکز استانها براساس نیاز اولویت بندی شود

زنجان- مدیر پژوهش های راهبردی مطالعات ورزشی وزارت ورزش و جوانان استانها گفت: پژوهش ها و تحقیقات در مراکز استانها براساس نیاز اولویت بندی شود و از ظرفیت اساتید در این زمینه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین واعظی شامگاه شنبه در جلسه شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، افزود: باید از حضور هیئت علمی برای تحقیق در حوزه ورزش استفاده کرد. 

وی اظهار کرد: در وزارت  ورزش و جوانان منعی برای حضور افراد در شورای پژوهشی ورزش وجود ندارد وتمام تلاش ما بر تمرکز  زدایی است. 

 مدیر پژوهش های راهبردی مطالعات ورزشی وزارت ورزش و جوانان استانها گفت: حمایت از پایان نامه ها در حوزه ورزش رسالت مهم وزارت مطالعات ورزشی است و اولویت های پژوهشی در شورا باید مطرح شود. 

واعظی تاکید کرد: ۵۵ درصد از کل اعتبارات فصل پنجم به بحث پایان  نامه ها به مراکز استانها تخصیص یافته است. 

وی افزود: در آینده  به ارزیابی مرکز مطالعات و پژوهش های استانها نگاه جدیدی خواهیم داشت و طرحهای بسیار خوبی را اجرا خواهیم کرد. 

 مدیر پژوهش های راهبردی مطالعات ورزشی وزارت ورزش و جوانان استانها تصریح کرد: پژوهش ها و تحقیقات در مراکز استانها براساس نیاز اولویت بندی شود و از ظرفیت اساتید در این زمینه باید استفاده بیشتری کرد. 

واعطی گفت: برای توسعه ورزش های قهرمانی باید به بحث تحقیق توجه ویژه شود. 

کد مطلب 3809743

