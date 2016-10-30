تیم آریا گرانول قم قهرمان لیگ تنیس آینده سازان کشور شد

سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های تنیس جوانان پسر کشور که با عنوان آینده سازان شناخته می‌شود روز گذشته در تهران به پایان رسید و تیم تنیس آریا گرانول قم موفق شد برای نخستین بار عنوان قهرمانی لیگ تنیس جوانان کشور را از آن خود کند.

وی افزود: در دیدار نهایی این مسابقات تیم تنیس آریا گرانول قم دو بر صفر برابر تیم یونیک شیراز به پیروزی رسید و بر سکوی نخست این مسابقات قرار گرفت تا افتخار تازه‌ای برای تنیس استان قم به دست آید و نام تنیس قم دوباره در سطح اول کشور پرآوازه شود.

دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: در دیدار نهایی که مسابقه دشواری نیز بود سینا یوسف‌زاده تنیسور خوش آتیه استان قم در مسابقه با رضا همراوی از تیم یونیک به پیروزی رسید و محمد حسین جلالیان دیگر تنیسور جوان استان قم نیز در مسابقه برابر محمد کتیبه به برتری رسید تا نماینده قم فاتح فینال شود.

خاتمی بیان داشت: پیش از صعود به فینال، تیمهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی برای صعود به فینال بازی‌ها به مصاف یکدیگر رفتند و در ‌نهایت نمایندگان تهران و میزبان موفق شدند با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در فینال بازی‌ها را بدست آورند.

وی عنوان کرد: تیم آریا گرانول قم با شکست تیم‌های آینده سازان تهران، خاتم الانبیا قم، یونیک شیراز، ساعت نسیم، سورا سیر و بار دیگر در فینال یونیک شیراز بدون باخت قهرمان ش و این موفقیت برای ورزش قم با توجه به اینکه حمایت کافی از تنیس وجود ندارد، فوق العاده است.

دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: ترکیب تیم تنیس آریا گرانول قم در لیگ جوانان کشور شامل محمد حسین جلالیان، سینا یوسف‌زاده و مهدی آدابی بود که مهرداد میر عارفی و مقتدا خاتمی به عنوان مربی این تیم را همراهی کردند.

خاتمی افزود: در این دوره از رقابت‌ها تیمهای آریاگرانول قم، خاتم النبیاء قم، آیندگان تهران، یونیک شیراز، ساعت نسیم قم (۲)، پترو آرتین اکسین اهواز، سوراسیر تهران، ساعت نسیم قم (۱)، فولاد آلیاژی یزد و ایران راکت سن‌تر حضور داشتند.