شمار تلفات یورش سعودی به زندان یمن به ۶۰ کشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، شمار قربانیان حمله اخیر رژیم سعودی به یک زندان در استان الحدیده افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، منابع رسانه ای اعلام کردند که شمار کشته های این حمله به ۶۰ نفر رسیده است.

گفتنی است، شب گذشته یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده های سعودی زندان بخش الزیدیه را هدف قرار دادند.

در همین حال مقامات ذیربط در استان الحدیده یمن اهدای خون به منظور نجات مجروحان این حمله سعودی ها را خواستار شدند.

لازم به ذکر است که رژیم سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی وابسته به خود بیش از یک سال و نیم است تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز تاکنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

سعودی ها در تجاوز به یمن مدارس، بیمارستان ها و دیگر مراکز غیرنظامی را نیز بمباران کرده اند.

جنگنده های سعودی چندی پیش یک مجلس ختم در صنعاء پایتخت یمن را هدف قرار دادند که در پی آن دستکم ۱۴۰ نفر شهید و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.