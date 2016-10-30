به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی پاپ و تلفیقی «بخشش» به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی آیسا حیدری به زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. در این آلبوم ۱۱ قطعه به نام های «رسوایی»، «نقاشی»، «دلتنگی»، «ژست تکراری»، «دلخوشی»، «تحقیر»، «تکلیف روشنه»، «بخشش»، «عیدانه»، «چه خوشحالم» و «رسوایی» به علاقه مندان ارائه شده است.

صمد برقی نوازنده ویولن، امیر فرهنگ اسکندری نوازنده تار، علی فربد نیا نوازنده کلارینت، ساکسیفون، آیسا حیدری نوازنده پیانو، گیتار، سینتی سایزر و سازهای الکترونیک به عنوان نوازنده حضور دارند.

نام آلبوم برگرفته از یکی از قطعات آن است که با موضوع استغفار و طلب بخشش ساخته و پیش تر به شکل تک آهنگ منتشر شده بود. قطعات دیگر اثر هم در سبک های تلفیقی و حال و هوایی عاطفی اجرا شده اند.

مجوز آلبوم «بخشش» از طریق مؤسسه «نوا گستر آپادانا» صادر شده و این اثر پس از سپری شدی ایام محرم و صفر منتشر و راهی بازار موسیقی خواهد شد.