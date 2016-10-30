سقف خورشیدی با توان بالای تامین انرژی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این صفحات خورشیدی که Powerwall ۲ نام گرفته اند به ساکنان خانه ها امکان می دهند تا کل سقف خانه هایشان را تعویض کرده و از این صفحات به جای سقف استفاده کنند. باتری های نصب شده بر روی این صفحات تامین کل برق مورد نیاز یک خانه را از طریق انرژی خورشیدی ممکن می کند.

سقف های خورشیدی تسلا از کاشی هایی با بافت شیشه ای ساخته شده اند و لذا از جذابیت و زیبایی ظاهری هم برخوردارند.

الون ماسک مدیر عامل تسلا معتقد است این سقف های خورشیدی نمای بهتری در مقایسه با پوشش های عادی دارند. ظاهر آنها تفاوتی با دیگر سقف های منازل ندارد، اما آنها در برابر تابش نور آفتاب کاملا شفاف هستند.

چاپ کاشی های این سقف ها به شیوه های مختلف قابل انجام است و بنابراین هیچ دو سقفی کاملا شبیه به یکدیگر نیستند. این کاشی ها با بافت های مختلف، به شکل تخته سنگ، با سطوح ساده و صیقلی و در دیگر انواع عرضه می شوند تا رضایت همه با انواع سلیقه ها جلب شود.

برای ساخت این سقف های خورشیدی شرکت تسلا با SolarCity همکاری کرده است. تسلا در تلاش است SolarCity را با پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار خریداری کند و با توجه به موافقت سهام داران کلان هر دو شرکت احتمالا این امر در ماه های آینده محقق می شود.

این صفحات خورشیدی قادر به ذخیره سازی ۱۴ کیلووات ساعت انرژی بوده و عمر باتری آن نیز ۱۰ سال پیش بینی شده است. هزینه خرید این محصول حدود ۵ هزار دلار است ولی هزینه نصب آن نیز به طور جداگانه محاسبه می شود. زمان عرضه عمومی هنوز مشخص نیست.