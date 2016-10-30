به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری مجله مردم نامه و دفتر مطالعات قفقاز نخستین نشست از سلسله نشست های دیپلماسی ایرانی و تقدیر تاریخی ایران عصر جدید را با عنوان «تحدید حدود ایران و عثمانی» برگزار می کند.

این نشست با حضور نصرالله صالحی، داریوش رحمانیان، کاوه بیات، سعید میر محمد صادق و اسماعیل شمس حضور دارند. این نشست دوشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰ در محل تالار استاد عباس اقبال آشتیانی واقع در طبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می شود.