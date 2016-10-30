آرزوی دیدار با رهبر انقلاب را دارم

پارسینه نوشت: دکتر بهنام شکیبایی از معدود دندانپزشکان جهان است که دارای تخصص جراحی دهان، فک و صورت، مستر جراحی های ایمپلنت (انجمن ایمپلنتولوژی آلمان)، مستر جراحی های لثه (انجمن جراحان لثه آلمان) و مستر جراحی های میکروسکوپی دهان از کارل زایس آکادمی سوئیس است.

بهنام شکیبایی که اکنون بواسطه معرفی دست آوردهای پزشکی خود بیشتر از هر زمان دیگر در سفرهای مختلف از قاره ای به قاره ای دیگر و از کشوی به کشوری دیگر بسر می برد، در زمان حضورشان در وطن، دعوت تحریریه سایت خبری تحلیلی پارسینه را پذیرفته تا با وی ساعتی به گفتگو بنشینیم و پاسخِ چند سئوالی را که در این زمان محدود برایشان تدارک دیده ایم از زبان خودشان شنونده باشیم.

*آقای دکتر لطفاً خودتان را کاملاً معرفی و از میزان تحصیلاتتان به خلاصه برای هموطنانمان توضیح بفرمایید:

با سلام و روزبخیر خدمت بینندگان محترم پارسینه و هموطنان عزیزم در ایران و سراسر جهان؛بهنام شکیبایی مقدم هستم. سال ۱۳۵۱ در اهواز متولد شدم. ۱۲ سالم بود که برای ادامه تحصیل به آلمان رفتم پس از اینکه دیپلم آلمانی را اخذ کردم دوره دندانپزشکی را در دانشگاه برلین گذراندم و دکترای دندانپزشکی را گرفتم. بعد از دکترا ۴ سال دوره جراحی دهان و فک را در دانشگاه "برلین" و "بن" گذراندم.

پس از آن ۲ سال دوره مستر جراحی های ایمپلنتولوژی را در انجمن ایمپلنتولوژی آلمان دریافت کردم و پس از آن، ۲ سال دوره مستر و مستر جراحی های لثه را از انجمن جراحان لثه آلمان گرفتم و چون خسته نشده بودم دو سال دیگر هم به آن اضافه کردم و جراحی‌های میکروسکپی داخل دهان را در موسسه تعلیماتی دندانپزشکی میکروسکوپی "کالزاک" در سوئیس اخذ کردم.

در حال حاضر ما چهار نفر در دنیا هستیم که به این درجه از تخصص رسیدیم. علاوه بر من یک متخصص آلمانی ، یک متخصص سوئیسی و یک متخصص ژاپنی که این دوره ها را گذراندیم و به این درجه تخصصی رسیدیم و باهم رشته جدیدی را بنیانگذاری کردیم به نام "جراحی های کم تهاجمی و میکروسکوپی بازسازی استخوان فک، لثه و ایمپلنت".

۸ سال است در این زمینه در دانشگاه‌های مختلف جهانی و کنفرانس‌های بین المللی این تکنیک‌های جدید کم تهاجمی را ارائه و توسعه می دهیم. از سال ۲۰۰۵ حدود ۱۲ سال است که من در زمینه اختراعات، ابداعات و تحقیقات این رشته فعالیت دارم .دستاورد این فعالیت های ۱۲ ساله در سراسر جهان که بیشتر آن در آلمان، سوئیس و ایران بوده، ابداع ۴ شیوه جدید جراحی میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت است که در نشریه های معتبر علمی منتشر شدند و ابداع بیش از ۲۰ ابزار جدید این رشته که در یکی از معتبرترین شرکت‌های تولید کننده ابزار آلات دندانپزشکی در آلمان تولید می شود.

*چه شد که به ایران بازگشتید و علت اصلی تمایل شما به ادامه فعالیت در وطنتان؟

در سال ۹۱ نهاد ریاست جمهوری ایران در چارچوب طرح جذب دانش و سرمایه من را به ایران دعوت کردند. ما یک گروه ۸۵ نفره از دانشمندان سرشناس ایرانی تبار در سراسر جهان بودیم که به ایران آمدیم.در رابطه با پروژه شخصی من، ما ۴ هدف مختلف را دنبال می‌کردیم. هدف اول احداث بزرگترین مرکز تعلیماتی و تحقیقاتی میکروسکوپی جهان در تهران است. هدف دوم انتقال علم و فناوری روز دنیا در حیطه ای که در آن تحقیقات ما صورت می‌گیرد و ابداعات جدید انجام می‌دهیم. هدف سوم جذب سرمایه خارجی و ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری در ایران و هدف چهارم ایجاد روابط بین المللی بین ایران و سایر کشورهاست.

بنده برای خودم یک هدف پنجم و البته خیلی بزرگ دارم. اینکه ما نور امیدی باشیم در انتهای تونل برای مخترعین جوان ایرانی که متاسفانه بیشتر آنها می خواهند از کشور خارج شوند.

*آیا به این ا هداف رسیده اید؟

بنده شخصا علاقه دارم به آنها نشان دهم که ما می‌توانیم در کشورمان تولید علم کنیم و این علم را از ایران به دنیا صادر کنیم و مجبور نباشیم به خارج از کشور برویم اختراعاتمان را به فناروری تبدیل کنیم و پس از آن کشورمان با چندین برابر هزینه آن فناوری را به ایران منتقل کند. این یکی از اهدافی است که برای شخص من خیلی مهم است.

رابطه حضور شما در ایران با جذب و تقویت توریسم پزشکی و کلاً رشد اقتصادی چیست؟

زمانی که من به ایران دعوت شدم یکی از اهدافی که ما دنبال میکردیم، همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم جذب سرمایه خارجی و ایجاد روابط بین المللی برای کشورمان بود. در این رابطه هدف ما این است که با استفاده از وجهه جهانی که بدست آوردم و روز به روز تقویت و بزرگتر می شود. با دستاوردهای علمی که در دنیا به دست آوردیم قادر به این هستیم که افراد ویژه ای را جذب کنیم و در تهران درمانشان کنیم.

مثلا در این سال‌ها ما موفق شدیم مشاور صدراعظم آلمان را به تهران بیاوریم. برادر زاده شیخ شارجه همچنین نماینده مجلس کویت نماینده شهر زوریخ از سوئیس و نماینده وزیر امور خارجه ایرلند برای درمان به تهران مراجعه کردند.

دلیل مراجعه این افراد به تهران این است که در اصل می‌خواهند توسط مخترع یک روش جراحی جدید، درمان شوند. این فرد اگر در قاره آفریقا یا آسیا و یا هر جای دنیا باشد هدفشان درمان شدن توسط مبدأ تکنیک یا تکنولوژی است. به همین خاطر به هر جای از دنیا مراجعه می کنند تا درمانشان را دریافت کنند.

درمان هایی که انجام می‌دهیم مدت زمان طولانی دارند یعنی افراد ببین یک تا ۳ سال در رفت و آمد هستند برای این درمانها و این پل ارتباطی خوبی را برای ما به وجود می آورد فرصت بزرگی را برای ما ایجاد می کند و زیرا این افراد طی مدتی که به ایران رفت و آمد دارند با فرهنگ ایران و مهمان نوازی ایرانی و وضعیت اقتصادی کشور و زمینه های مثبت در زمینه اقتصادی دارد آشنا می شود. همچنین سیستم دیگر درمانی نیز وجود دارد که اسم آن توریسم سلامت داخلی است.

یکسری افراد ویژه در کشور داریم که معمولا سیاست گذاران ارشد و سران اقتصاد کشور هستند. بعضی از سیاستمداران برای اینگونه درمان ها اصلا نمی توانند از کشور خارج شوند و رفت و آمد برایشان سخت است. آنها می توانند این درمان های در سطح بالا را در ایران دریافت کنند.

دولتمران و سران ایران اگر برای این درمان ها از کشور خارج شوند گذشته از اینکه با خودشان ارز از کشور خارج می کنند مشکل دیگری برای کشور به وجود می آورد این است که عدم حضور افراد در پست کاری شان (فردی که مدیر ۱۰ کارخانه است در ایران زمانی که حضور نداشته باشد در سر پست کاری) بنابراین نه تنها به آن مجموعه صدمه مستقیم اقتصادی وارد می‌شود بلکه به چرخه اقتصاد کشور نیز متضرر می شود.

این درمان‌ها مدت زمانی بسیاری را احتیاج دارد و این افراد مجبورند طی چند سال، بارها از کشور خارج شوند و عدم حضورشان نه تنها منفعتی ندارد بلکه صدمه نیز وارد می سازد. می توانیم از این مشکلات جلوگیری کنیم و این درمان های ویژه را در خدمتشان قرار دهیم.

*بزرگترین استراتژی شما از ورود به این رشته گران قیمت و تخصصی و پیشرفته چیست؟

۱۲ سال پیش از این که وارد حیطه تحقیقاتی این رشته جدید شدم هدف اصلی و شخصی من این بود که تهاجم بر فک بیماران را در حین جراحی های بازسازی استخوان، بازسازی لثه و جراحی های ایمپلنت کاهش بدهیم. از درد و رنج بیماران در کل جهان کم کنیم و رسید عفونت، کبودی و خونریزی های ناشی از این جراحی های نسبتا پر تهاجمی را کاهش دهیم.

*خیلی از بیماران در ایران و جهان ممکن است قادر به پرداخت هزینه درمان نباشند، تصمیم شما برای کاهش هزینه ها چیست؟

درست مثل اختراعات جدید در زمینه های مختلف تخصصی های پزشکی، زمانی هزینه استفاده از هر گونه نوآوری کاهش پیدا می کند و قابل ارائه به طیف بزرگی از اقشار مختلف می‌شود که این تکنیک‌های جدید تدریس شوند و از راه تعلیمات به اساتید دانشگاهی انتقال پیدا کنند. اساتید نیز به نوبه خود در دانشگاه‌ها این روش‌های جدید را توسعه و تعلیم دهند تا متخصصان، پزشکان و دندانپزشکان بیشتری بتوانند این تکنیک‌های جدید را به بیماران ارائه کنند و مطمئنا هزینه ها نیز پایین تر بیاید. این هدف را ما با احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی دندانپزشکی میکروسکوپی جهان در تهران دنبال می‌کنیم.

ضمن اینکه ما پزشکان و متخصصان سرشناس در حیطه جراحی ایمپلنت را از سراسر جهان که مایلند روش های جدید شکیبایی را بیاموزند به ایران دعوت می کنیم و اینجا تعلیمشان می دهیم. یقیناً ما تعلیمات ویژه ای در اختیار اساتید دانشگاهی ایران و اساتید انجمن‌ها قرار خواهیم داد تا این تکنیک‌ها هر چه زودتر در کشور و به هموطنان خودمان با هزینه ای به مراتب پایین تر ارائه شود.

*سابقه حضور و تدریستان در دانشگاههای تخصصی کشور به چه میزان است؟

زمانی که به ایران دعوت شدم در فاز اول، پس از اینکه مدارکم در وزارت بهداشت و درمان تایید شد به دانشگاه های اصلی ایران معرفی شدم که هر ۳ دانشگاه در تهران هستند. البته ارتباطی که با انجمن‌های تخصصی رشته خودم و انجمن دندانپزشکی مادر وجود داشت از سال‌های قبل از دعوت من بود.

زیرا من اولین کنفرانسم را برای جراحان فک، صورت و لثه ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی یعنی ۱۰ سال یش از این برگزار کردم که هر دو کنفرانس های دو روزه بودند که آن زمان در بیمارستان آتیه و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شدند.

از آن زمان تا کنون در کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی و دندانپزشکی عمومی ایران بیش از ۷۰ سخنرانی و سمینار بین المللی برگزار کردم که تقریبا تمامی افرادی که در زمینه ایمپلنت دست اندر کار هستند و تبهر دارند تکنیک های کم تهاجمی من را می شناسند.

مشکلات تدریس این رشته در دانشگاه ها و دست اندازهای موجود!

در دانشگاه ها تجربه زیاد مثبت نبود زیرا با نشست هایی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه که آن زمینه سرمایه‌گذاری با تجهیزات ویژه ای که نیاز داریم برای آکادمی تحقیقاتی و تعلیماتی در دانشگاه‌ها فراهم نیست. آنها تنها می توانند مکانی را در اختیار من قرار دهند و تجهیزات را پیشنهاد کردند که خودم انتقال دهم، این اتفاق با عدم حمایتی که تا امروز وجود داشته، امکان پذیر نیست.

*میدانیم بسیار وطن پرست هستید و کمی از این حال و هوا برایمان بگویید؛

همانطور که مطلع هستید من از ۱۲ سالگی در آلمان زندگی کردم و در آنجا مدرسه رفتم و دیپلم گرفتم. از روزی که وارد آلمان شدم برایم مسلم بود که میخواهم ایرانی بمانم و در آینده هر دستاوردی در دنیا داشته باشم زیر پرچم ایران ارائه دهم.

این بود که از روز اول هیچ وقت نمی خواستم در آلمان پناهنده شوم با اینکه اگر پناهنده می شدم تمام مشکلات اقتصادی من در عرض یک هفته در آلمان از بین می رفت من همیشه پاسپورت ایرانی را نگه داشتم. در حال حاضر دو پاسپورت ایرانی و آلمانی دارم و البته پاسپورت آلمانی خود را به این جهت حفظ کردم زیرا بیش از ۲۸ سال است که آلمان زنگی میکنم و در حال رفت و آمد هستم.

*کمی از فعالیتهای بین المللی خود با انجمنها و مراکز دانشگاهی مرتبط بفرمایید:

هر سال تعداد کنفرانس هایی که به عنوان سخنران اصلی به آنها دعوت می شوم، افزایش می یابد. در این جلسات به عنوان سخنران کلیدی حضور پیدا می کنم. امروزه کنفرانس‌های دندانپزشکی میکروسکوپی و بازسازی استخوان فک و ایمپلنت به صورت کم تهاجمی در دنیا توسعه پیدا می کند و علم جدیدی است که خیلی ها تشنه دریافت این علم و دانش جدید هستند و به همین خاطر انجمن های بسیاری تشکیل میشود و دانشگاه های بسیاری در آمریکای شمالی و اروپای غربی و شرقی این تکنیک های جدید را وارد برنامه تدریس خود کرده و امکانات جدیدی ایجاد می کنند و علاقه دارند با این تعداد متخصصین انگشت شمار در دنیا بیشتر فعالیت داشته باشند .

*آیا در کنفرانسهای جهانی شما را یک آلمانی میدانند یا یک ایرانی؟

من تاکیدم همیشه بر این است که با اینکه من با پاسپورت آلمانی سفر می کنم به خاطر مشکلات ویزایی که وجود دارد ولی همیشه اسم من را باید زیر پرچم ایران منتشر کنند و این اتفاق می افتد. به عنوان مثال کنفرانس بعدی ما کنفرانس سالیانه دندانپزشکی کویت است که من آنجا سخنران اصلی هستم و تاکید من بر این بوده که به عنوان یک ایرانی در آنجا سخنرانی کنم و اگر مرا به عنوان یک فرد آلمانی معرفی کنند من در آن کنفرانس شرکت نخواهم کرد.همینطور دو ماه دیگر در کنفرانس جهانی بازسازی استخوان فک در هند و سال آینده در ۵ کنفرانس شرکت خواهم کرد که برنامه ریزی های آن صورت گرفته است. که به عنوان پرچم دار ایران سخنرانی خواهم کرد.

*در پایان اگر امکان دارد بزرگترین آرزوی فعلی خود را با ما در میان بگذارید؛

بزرگترین آرزوی من در حال حاضر دیدار با رهبر انقلاب است به دلیل اینکه من ایشان را در عمل، فردی متفکر، آینده نگر و دلسوز پیشرفت کشور می‌بینم.