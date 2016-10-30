۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۶

با تصویب نمایندگان؛

دستگاه‌های دولتی و خصوصی مکلف به اجرای قانون هوای پاک شدند

نمایندگان با تصویب ماده ای از لایحه هوای پاک تمام دستگاه های دولتی و بخش خصوصی را مکلف به اجرای قانون هوای پاک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه هوای پاک در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح تمامی اشخاص، دستگاه ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه هایی که مشمول قانون هستند و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی هستند را موظف کردند مقررات و سیاست های مندرج در قانون هوای پاک را رعایت کنند. سازمان محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون شد.

همچنین مقرر شد تعیین ضوابط فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون بر عهده سازمان باشد و آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری اصطلاحات به کار رفته در این لایحه را به شرح زیر تعریف کردند:

۱-آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، بو و صدا در هوای آزاد که به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن و یا کاهش سطح عمومی رفاه گردد.

۲-حدود مجاز انتشار آلاینده ها: میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا به شرح زیر عبارت است از منابع طبیعی، منابع انسان ساخت، منابع متحرک، منابع ثابت.

۳- مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی یا افزایش میزان غلظت آلاینده ها شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی نماید.

