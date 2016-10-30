پرداخت ۲۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی استان ایلام

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت های کاری استان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در این زمینه ۲۹۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات به طرح های کشاورزی در استان پرداخت شده و این تسهیلات به ۳۴ طرح اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط دولت همگی در راستای رفع موانع و تسهیل امور واحدهای تولیدی و صنعتی و پایی اقتصاد کشور است.

نعمتی تاکید کرد: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده و سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت به جد پیگیری می شود باید همه برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی کشور بسیج شوند.

دیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان ایلام گفت: از مجموع یک هزار و ۲۵۳ مورد طرح ثبت نامی استان یک هزار و ۹۵ طرح مربوط به حوزه جهاد کشاورزی و مابقی طرح ها مربوط به حوزه صنعت و تجارت هستند.

وی افزود : پس از بررسی کارشناسان از این تعداد طرح، ۵۸۶ طرح تایید و مابقی در مرحله ابتدایی بدلیل عدم توجیح اقتصادی و نداشتن شرایط دریافت تسهیلات حذف شدند.

وی تاکید کرد : اکنون ۱۰۷ مورد از این طرح ها در مرحله عقد قرارداد هستند و ۴۳ پرونده دیگر نیز به کمیته بررسی برای تکمیل پرونده عودت شده اند.