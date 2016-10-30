۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

لایحه هوای پاک مجدداً به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه هوای پاک را به دلیل ایرادات آن، مجدداً به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد تا این لایحه به صورت دو شوری بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه هوای پاک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در خصوص ایرادات لایحه گفت: به دلیل اینکه این لایحه ایراداتی دارد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا به صورت دو شوری بررسی شود.

وی تأکید کرد: نباید شاکله اصلی لایحه تغییر کند بلکه باید منقح شده و به صحن علنی بازگردد.

از ابتدای جلسه علنی امروز این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت و با حضور ابتکار رئیس سازمان محیط‌زیست، سه ماده از آن به تصویب رسید.

