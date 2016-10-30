به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مسابقات دو و میدانی رکوردگیری از برترین های نونهالان و نوجوانان پسر کشور در گروه پرتابها و پرشها در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، با معرفی نفرات برتر در رشته های مختلف خاتمه یافت.
این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترینهای رشتههای دو و میدانی برای تشکیل تیم منتخب نوجوانان کشورمان برگزار شد و قرار است تیم منتخب در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت کند.
مهدی تماری و محمد موسوینژاد نمایندگان استان بوشهر در تیم ملی خواهند بود.
رقابتهای دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۷ و به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.
