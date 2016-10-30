  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

دو و میدانی‌کاران بوشهری به تیم ملی نوجوانان راه یافتند

دو و میدانی‌کاران بوشهری به تیم ملی نوجوانان راه یافتند

بوشهر - مسابقات رکوردگیری از برترین های نونهالان و نوجوانان پسر کشور در گروه پرتاب ها و پرش ها با معرفی نفرات برتر به پایان رسید و نمایندگانی از بوشهر به تیم ملی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مسابقات دو و میدانی رکوردگیری از برترین های نونهالان و نوجوانان پسر کشور در گروه پرتاب‌ها و پرش‌ها در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، با معرفی نفرات برتر در رشته های مختلف خاتمه یافت.

این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین‌های رشته‌های دو و میدانی برای تشکیل تیم منتخب نوجوانان کشورمان برگزار شد و قرار است تیم منتخب در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت کند.

مهدی تماری و محمد موسوی‌نژاد نمایندگان استان بوشهر در تیم ملی خواهند بود.

رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۷ و به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3809759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها