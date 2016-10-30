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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

با موافقت مجلس مقرر شد؛

تحقیق از نحوه برخورد با کارگران معدن آق دره تکاب

تحقیق از نحوه برخورد با کارگران معدن آق دره تکاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از وکلای ملت از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر این اساس، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب را به تصویب رسانده بود و نمایندگان مجلس نیز با ۱۲۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، با بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب موافقت کردند.

کد مطلب 3809760

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