تحقیق از نحوه برخورد با کارگران معدن آق دره تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر این اساس، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب را به تصویب رسانده بود و نمایندگان مجلس نیز با ۱۲۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، با بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب موافقت کردند.