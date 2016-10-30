به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا قرار است اردیبهشت‌ماه با حضور ۲۲ تیم برگزار شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال حاضر به دنبال تعیین و انتخاب میزبان این دوره از رقابت‌هاست.

مسئولان کمیته فوتسال ایران هم از مدت‌ها پیش به دنبال گرفتن میزبانی این مسابقات بودند تا به نوعی پیش مقدمه‌ای باشد برای میزبانی رقابت‌های بزرگتر از جمله جام جهانی ۲۰۲۰. کمیته فوتسال شهر مشهد را به عنوان شهری که توانایی میزبانی از مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا را دارد، به AFC معرفی کرد.

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا هم حدود ۱۰ روز پیش برای ارزیابی امکانات فوتسالی مشهد وارد این شهر شدند و از دو سالن شهید بهشتی و شهید فیاض بخش بازدید کردند. با این حال امکانات این دو سالن و بخصوص سالن شهید فیاض بخش در حد مطلوب و استانداردهای AFC نبوده و این امکان وجود دارد که ایران این میزبانی را از دست بدهد.

گنجایش پایین سالن فیاض بخش را می‌توان مهمترین مشکل این سالن دانست و مشخص نیست مسئولان کمیته فوتسال با چه توجیهی این سالن را به AFC معرفی کرده‌اند.

این در حالی است که کشور تایلند هم خواهان میزبانی مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا است و با توجه به امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری فوتسال این کشور، بعید نیست که AFC به برگزاری این رقابتها در کشور تایلند مجاب شود.

شاید حالا فرصت آن باشد که مسئولان کمیته فوتسال به این سئوال پاسخ دهند که با وجود شهرهایی مثل تهران، اصفهان و حتی تبریز، چرا شهر مشهد وسالن‌هایی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده است که استانداردهای لازم برای میزبانی رقابتهای آسیایی و جهانی را ندارد.