پارک مینیاتور بجنورد به دلیل عبورمحور ۱۶ متری قابلیت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقیب شنبه شب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: طبق قرارداد منعقدشده بین شهرداری و شرکت مجری طرح پارک مینیاتور بجنورد، مقرر شد این شرکت برای ۳.۵ هکتار زمینی که برای احداث پارک مینیاتور در نظر گرفتهشده است، مطالعات انجام دهد و نقشههای آن را تهیه کند.
نقیب بابیان اینکه پس از تهیه طرح، مشخص شد یک محور ۱۶ متری از وسط زمین در نظر گرفتهشده عبور میکند، افزود: بنابراین ۱.۵ هکتار از زمین در معبر قرار میگیرد و عملاً طرح انجامشده قابلیت اجرایی شدن در این مکان را ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید حتما مشخصات زمین از شهرداری استعلام و سپس نقشههای آن تهیه میشد، عنوان کرد: اما بااینحال در شهرداری نیز ازجمله معاونت عمرانی منطقه یک از این محور ۱۶ متری اطلاعی نداشتند.
برای پارک مینیاتور اسناد مالی وجود دارد
عضو دیگر شورای اسامی شهر بجنورد نیز در این خصوص گفت: برای پارک مینیاتور اسناد مالی وجود دارد درحالیکه این پارک وجود خارجی ندارد و هنوز طرح مطالعاتی آن روی میز شورای شهر است.
علیرضا باغچقی اظهار کرد: اگر این پارک وجود خارجی ندارد پس اسناد مالی آن در کجا به ثبت رسیده و اگر اسناد مالی پرداختشده، صوری تهیهشده است.
باغچقی با اشاره به اینکه برای یک پروژه نمیتوان دوبار از یک محل اعتبار اختصاص داد، عنوان کرد: در بودجه ۹۵ برای احداث و اجرایی شدن مطالعات پارک مینیاتور، اعتبار دیدهشده است.
وی بابیان اینکه این مسئله در آینده مشکلساز خواهد شد، چراکه دوباره نمیتوان بودجه برای احداث پارک مینیاتور اختصاص داد، خواستار ورود مرجع نظارتی بهصورت جدی به این موضوع شد.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این جلسه گفت: در بودجه ۹۴ ردیفی برای طراحی و اجرای پارک مینیاتور وجود دارد.
محمدحسن شادمهر افزود: باید بررسی شود و اگر نقشهبردار و یا شرکت مجری طرح مقصر بوده، باید ضرر و زیان آن پرداخت شود.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر بجنورد نیز دراینباره گفت: در سه سال اخیر مبالغی را برای پارک مینیاتور در بودجه اختصاص پیداکرده اما در جای دیگر هزینه شده است.
علیاکبر هاتفی اظهار کرد: پولهایی تحت عنوان اجرای پارک مینیاتور از بودجه پرداختشده درحالیکه هنوز این پارک طراحی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه نخستین اقدامی که شرکت مشاور باید انجام میداد، مراجعه به طرح تفضیلی و احصاء معابر مصوب شهری است، تصریح کرد: اشتباه از سوی هرکسی که رخداده است، بههرحال طرح تهیهشده به درد شهرداری نمیخورد و پرداخت هرگونه پولی از این بابت، بیجا است.
اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان برای اجرای پارک مینیاتور
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به اینکه در بودجه ۹۴، ۸۰۰ میلیون تومان برای اجرای پارک مینیاتور اعتبار اختصاصیافته است، گفت: این مبلغ برای فرهنگسرا و سایر برنامهها هزینه شده است که به لحاظ قانونی درست نبوده چراکه اگر بنا بود در جای دیگری هزینه شود باید کد آن در بودجه تغییر میکرد.
حسین پیلتن بابیان اینکه در ابتدای امر باید زمین تحویل شرکت داده میشد تا نقشهبردار ملک را متراژ و مشخصات آن را احصاء کند، عنوان کرد: اینکه چگونه بدون تحویل زمین، کار طراحی انجامشده است، نشان از رابطههایی دارد که سبب بروز این مشکل شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کار اصولی انجام نگرفته و راه قانونی را طی نکرده است، بنابراین نباید پولی برای طرحی که قابلیت اجرایی در زمین موردنظر را ندارد، پرداخت شود.
حق شهروندی و شهرداری نباید تضییع شود
عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد نیز با اشاره به اینکه نقشه تهیهشده برای شهرداری کارایی ندارد، عنوان کرد: برای این مسئله نباید حق شهروندی و شهرداری تضییع شود، بنابراین پرداخت هرگونه پولی از این بابت، هدر دادن بیتالمال است.
اعظم السادات افشین فر افزود: از سال ۹۳ تاکنون در بودجه ردیفی را در نظر گرفتهایم که پارک مینیاتور بسازیم درحالیکه هنوز طرح تهیهشده مورد تصویب شورا قرار نگرفته است.
رضا فیروزه عضو دیگر شورا نیز دراینباره گفت: شرکت مجری طرح که مهندس جدیدالورودی هم نیست انتظار میرفت بیشتر دقت کند و در بازدید از زمین و نقشهبرداریهای میدانی، آن را با نقشههای مصوب شهری مطابقت دهد، نه اینکه آخر کار متوجه عبور محور ۱۶ متری شویم و عملاً نقشههای تهیهشده کاربردی نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، پارک مینیاتور پس از چندین بار طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر بجنورد، این هفته نیز به نتیجه مشخصی نرسید و مقرر شد فایلهای نقشهبرداری در کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر دوباره بررسی و در جلسه بعدی شورا تعیین تکلیف شود.
همچنین اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال از سوی شهرداری بجنورد برای کمکهزینه ساخت مواکب خراسان شمالی برای زائران اربعین حسینی از دیگر مصوبات جلسه شب گذشته شورای اسلامی شهر بجنورد بود.
