به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فتحی بیرانوند در سخنانی با بیان اینکه یک قلاده مار افعی بزرگ به صورت اتفاقی وارد منزلی در منطقه انتهایی خیابان ولی عصر خرم آباد شده بود اظهار داشت: این شهروند طبیعت دوست خرم آبادی به محض رویت مار در منزلش بدون آسیب رساندن به این مار خطرناک به روشی که توصیه نمی شود خودش اقدام به زنده گیری مار می کند.

وی با بیان اینکه این فرد مار افعی را زنده درون دبه ای قرار داده و فوری آن را به اداره محیط زیست استان تحویل داد عنوان کرد: همکاران ما در محیط زیست نیز پس از اطمینان از سلامت مار، آن را در مناطق طبیعی خارج از شهر خرم آباد رها سازی کردند.

مدیر کل محیط زیست لرستان تصریح کرد: از شهروندان طبیعت دوست درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشابه سریعا با آتش نشانی و یا محیط زیست لرستان با شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ تماس بگیرند و موضوع را اطلاع بدهند.