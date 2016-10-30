به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان در ادامه انتشار ترجمههای خود از مجموعه داستانهای برگزیده جایزه ادبی «اُ هنری»، کتاب مجموعه داستانهای برگزیده این جایزه در سال ۲۰۰۵ را با عنوان «دوران طلایی دلشکستگی» منتشر کرد.
این کتاب و بر اساس انتخاب داوران جایزه، ۹ داستان کوتاه قرارگرفته است که همگی آنها به آنتوان چخوف تقدیم شده است.
بنابر بیان سرداور این جایزه در مقاله ابتداییاش در این کتاب، این تقدیم چندان بیارتباط با کتاب نیز نیست. اگر چخوف در ساختاری زیست میکرده که به دلیل شرایط بدنی خود از کودکی مطلع میشود که به خاطر بیماری فرصت حیات زیادی ندارد و به همین خاطر با تندترین و صریحترین شیوه بیانی به ساختار زیستی عصر خود تاخته و بهنوعی لزوم نوعی تحولخواهی و بازآفرینی در نگاه انسانی را یادآوری میکند، داستانهای این مجموعه نیز خبر از تولد نگاهی در جهان میدهد که در آستانه زیست در قرن تازه انسان باید بر ماندن بر آن یا عبور و تغییر دادنش، تصمیم بگیرد. به تعبیر نویسنده مقدمه این کتاب در مجموعۀ حاضر، فرد و جامعه اغلب بهجای آنکه در تقابل باشند، در نوعی ارتباط گسست آفرین قرار میگیرند. و در پرتو چنین ارتباطی است که باید تصمیمهای مهم و بزرگی را برای ادامه زیست و حیات خود بگیرند.
جایزه اُ.هنری در میان داستانهای منتشرشده در سال ۲۰۰۵ در سراسر دنیا سعی کرده آثاری را که به شکلی به مسئله انسان و ساختارهای شکلدهنده به زندگی مدرن او و نیز احتیاجات و کاستیها او در زیست اجتماعی مدرنش اشاره دارد، انتخاب و در قالب برگزیدگان خود در این کتاب گردآوری کند.
این کتاب را لیدا طرزی ترجمه کرده است.
انتشارات کتاب نیستان «دوران طلایی دلشکستگی» را با قیمت ۱۳۰۰۰ تومان و در ۱۹۲ صفحه منتشر کرده است.
