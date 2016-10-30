احداث کمپ پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر،جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هفته گذشته در حالی تشکیل شد که در رابطه با مسائل مختلف پیرامون این باشگاه به ویژه مسائل اقتصادی در این نشست بحث و گفتگو شد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این جلسه در خصوص آن صحبت و تبادل نظر صورت گرفت، موضوع احداث کمپی در ورزشگاه شهید کاظمی بود تا سرخپوشان اردوهای پیش بازی و آماده سازی خود را در این ورزشگاه برگزار کنند.

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع، گفت: پرسپولیس در شرایط کنونی در حال پوست اندازی است و در راستای ایجاد یک باشگاه مدرن فکر احداث به کمپی که برای پرسپولیس باشد را کردیم. البته از چند وقت پیش در پی بررسی برای اعمال این طرح هستیم تا شرایط را فراهم کنیم و مانند باشگاه های حرفه‌ای در سراسر دنیا پرسپولیس هم کمپی برای خود داشته باشد.