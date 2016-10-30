به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را میراث بزرگ میرچا الیاده - اسطوره شناس و دین‌پژوه رومانیایی - و منبعی ضروری برای نسل‌های آینده می‌دانند؛ میراث و منبعی برای تجدیدنظر مستمر در رابطه ما با امر مقدس. این اثر سه‌جلدی گویای عشق او به دانش و اشراف عمیق او به بعد دینی تاریخ انسان است.

الیاده در جلد اول از سه‌گانه «تاریخ اندیشه‌های دینی» با عنوان «از عصر حجر تا اسرار الئوسیس» همه ادیان را در دوره اساطیر روایی بررسی کرده که شامل کیهان‌زایی‌ها، آفرینش انسان و جهان جانوری و گیاهی مبتنی بر الگوهای حیات و شیوه معیشت اوست.

نویسنده در جلد دوم با عنوان «از گوتمه بودا تا پیروزی مسیحیت» به قواعد دینی، تحویل فزاینده الهیات و فلسفه آنها پرداخته است؛ و اینکه چگونه بعد از پیامبران و در جریان تحولات تاریخی، اصول دینی نیز دچار تغییرات – گاه بنیادی – شدند.

الیاده در کتاب سوم، ظهور و خاستگاه دین اسلام را تشریح کرده و علاوه بر روند تغییرات در ادیان یهودیت، هندوئیسم، بودائیسم و مسیحیت تا دوره اصلاح دینی، به الهیات مسلمانان بر پایه شخصیت‌های تاثیرگذاری چون ابن‌ عربی و جلال‌الدین محمد مولوی پرداخته و چشم‌اندازی باارزش برای محققان گشوده است.

بهزاد سالکی - مترجم - دارای دکترای ادیان و عرفان از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه است. او پیشتر نیز کتاب‌هایی را از میرچا الیاده و آثاری در زمینه عرفان مسیحی و بودایی، دین‌شناسی تطبیقی و فلسفه دین ترجمه کرده است.

در چاپ دوم این سه گانه، ایرادهای ویرایشی - که در جلد یک مشاهده می شد - برطرف شده است.