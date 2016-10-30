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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان:

طرح «ساعتی با محیط‌بان» در مدارس لرستان اجرا می‌شود

طرح «ساعتی با محیط‌بان» در مدارس لرستان اجرا می‌شود

خرم آباد - رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان از اجرای طرح «ساعتی با محیط بان» در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن بیرانوند در سخنانی با اشاره به اجرای طرح «ساعتی با محیط بان در مدارس» اظهار داشت: این طرح بر اساس دستورالعمل ابلاغی، با اولویت مدارس داخل یا مجاور مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و پناهگاههای حیات وحش و با هدف ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی دانش آموزان و ... اجرا می شود.

وی همچنین آشنایی با وظایف محیط بانی و مناطق حفاظت شده، نهادینه کردن حس حرمت به محیط بانان به عنوان حافظان محیط زیست و همچنین جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیت جامعه دانش آموزی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: در این راستا کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «ساعتی با محیط بان در مدراس» با حضور مدیران مدارس مورد نظر برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان با اشاره به نقش حیاتی فرهنگیان به عنوان یکی از مخاطبین اصلی و تأثیرگذار جامعه و مروج محیط زیست در مدارس گفت: همکاری آنها را در ارتقای دانش زیست محیطی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین جامعه دانش آموزان ضروری است.

کد مطلب 3809777

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