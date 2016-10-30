به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن بیرانوند در سخنانی با اشاره به اجرای طرح «ساعتی با محیط بان در مدارس» اظهار داشت: این طرح بر اساس دستورالعمل ابلاغی، با اولویت مدارس داخل یا مجاور مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و پناهگاههای حیات وحش و با هدف ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی دانش آموزان و ... اجرا می شود.

وی همچنین آشنایی با وظایف محیط بانی و مناطق حفاظت شده، نهادینه کردن حس حرمت به محیط بانان به عنوان حافظان محیط زیست و همچنین جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیت جامعه دانش آموزی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: در این راستا کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «ساعتی با محیط بان در مدراس» با حضور مدیران مدارس مورد نظر برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست لرستان با اشاره به نقش حیاتی فرهنگیان به عنوان یکی از مخاطبین اصلی و تأثیرگذار جامعه و مروج محیط زیست در مدارس گفت: همکاری آنها را در ارتقای دانش زیست محیطی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین جامعه دانش آموزان ضروری است.