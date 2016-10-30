  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

معاون بنیاد مسکن استان کرمانشاه در گفتگو با مهر:

۶۰ هزار واحد روستایی در استان کرمانشاه نیاز به مقاوم سازی دارند

۶۰ هزار واحد روستایی در استان کرمانشاه نیاز به مقاوم سازی دارند

کرمانشاه- معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: هم اکنون ۶۰ هزار واحد روستایی در استان کرمانشاه وجود دارد که نیاز به مقام سازی دارند.

افشین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از مقاوم سازی ۴۰ هزار واحد در استان تا کنون خبر داد.

وی افرود: در راستای مقاوم سازی این واحدهای مسکونی، تسهیلاتی به روستاییان اعطا می شود و در قالب آن تعداد واحدهای روستایی مذکور در استان مقاوم سازی شده اند.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه میزان این تسهیلات را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد در اختیار روستاییان استان قرار می گیرد و بهره ای نیز بابت آن اخذ نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان، چیزی حدود ۳۳ درصد واحدهای روستایی بالای ۲۰ خانوار استان کرمانشاه را شامل می شود و سعی ما این است که تا افق ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد باقیمانده نیز مقاوم سازی شوند.

انتظاری از وجود ۱۴۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۱۲۷ هزار واحد مربوط به روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.

وی افزود: هم اکنون ۶۰ هزار واحد روستایی در استان وجود دارد که نیاز به مقام سازی دارند و همانگونه که ذکر شد، در برنامه ما این است که تا ۱۰ سال آینده حدود ۷۰ درصد واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شوند.

کد مطلب 3809778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها