خبرگزاری تسنیم نوشت: زن میانسال با صدای زنگ تلفن منزل از خواب صبحگاهی برمیخیزد و با صدای زن جوانی در آن سوی خط به هوش میشود.
صدای ضبط شده زن جوان از اعلام تعویق قسطهای وام قرضالحسنه بانکی فرزند خانواده خبر میدهد و زن میانسال که قدرت و زمان پاسخگویی به صدای ضبط شده را ندارد گوشی تلفن را ناامیدانه بر زمین میگذارد و این سؤال در ذهنش نقش میبندد که چرا با وجود تصفیه اقساط وام بانکی، این تماس با منزل آنها گرفته شده است.
زن میانسال با فرزندش تماس گرفته و علت را از او جویا میشود و فرزند خانواده بر پرداخت شدن کامل اقساط بانکی به صورت کامل تاکید دارد؛ در نهایت او برای اینکه ثابت کند که قبض پرداختی صحیح است و اقساط به صورت کامل پرداخت شده، به بانک پرداخت کننده مراجعه میکند و علت را از متصدی بانک جویا میشود.
متصدی بانک بعد از بررسی به پسر جوان میگوید: اقساط شما پرداخت شده و در سیستم بانک دولتی (م) وارد شده اما به سبب اینکه پرداخت اقساط شما یک هفته به طول انجامیده بانک جریمهای ۳۰۰ تومانی برای شما در نظر گرفته و باید این مبلغ نیز پرداخت شود.
پسر جوان مات و متحیر به متصدی بانک نگاهی کرده و میگوید:«واقعاً فقط به خاطر ۳۰۰ تومان با منزل ما تماس گرفتهاید و این غائله را درست کردهاید.»
متصدی بانک با عذرخواهی، خود را در این رابطه بیتقصیر دانسته و همه چیز را به گردن مسئولان بانک و سیستم تماس تلفن اتوماتیکی میاندازد؛ او نیز از برخورد انجام گرفته با مشتریان بانک گلهمند است و میگوید که چنین مواردی بسیار زیاد است و برخی خانوادهها به خاطر جریمههایی بسیار اندک دچار مشکل شدهاند و این نشاندهنده ضعف سیستم بانکی است.
اما موضوع اخذ جریمه دیرکرد و تماس با منازل کسانی که بدهی در حد ۳۰۰ تومان دارند همه روزه برای بسیاری از هموطنان ما رخ میدهد و دردسرهای متعددی را برای آنها به همراه دارد؛ از سوی دیگر دریافت این جریمه دیرکرد اقساط حتی در حد ۳۰۰ تومان در حالیست که مراجع عظام تقلید نیز بر غیر شرعی بودن دریافت این مبالغ تاکید داشتهاند.
مردمی که بهخاطر چند روز دیرکرد جریمه بانکی دچار مشکلات متعدد میشوند از خود میپرسند بهراستی چرا بانک بهخاطر جریمههایی در این حد ناچیز با منازل آنها تماس میگیرد در حالیکه مبلغ معوقات تسهیلات پرداختی بانکها به افراد خاص و ذینفوذ در سال جاری به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این مبلغ کلان صرفاً معوقات چند نفر معدود محسوب میشود.
این مردم هستند که در این مواقع میپرسند که چرا بانکها برای بازپسگیری معوقات کلان و میلیاردی افراد صاحبنفوذ، هیچ جدیت و تلاشی ندارند اما برای دریافت ۳۰۰ تومان جریمه دیرکرد افراد عادی، حاضرند آبروی او را به راحتی لگدمال کنند؟!
نظر شما