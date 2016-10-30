به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت و گاز گچساران شنبه هشتم آبان ماه در اولین مسابقه خود در دور مقدماتی نوزدهمین دوره جام هندبال باشگاه های آسیا در اردن برابر تیم الجزیره امارات به تساوی ۳۵ به ۳۵ دست یافت.

مهران کیخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این دیدار گفت: بازیکنان تیم ما بازی خوبی را در این رقابت به نمایش گذاشتند و معتقدم می توانستیم برنده بازی هم باشیم.

وی افزود: ما در دقایق پایانی حتی چند گل هم جلو بودیم اما به نظرم به تجربه بازی تیم مقابل باختیم. نفت و گاز گچساران، تیم جوان، بومی و کم تجربه ای است و بازیکنانش تجربه رقابت بین المللی را نداشتند. مطمئنم اگر تیم تجربه کافی داشت می توانست در دقایق پایانی بازی را بهتر اداره کند.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران خاطرنشان کرد:‌ در کل همه بازیکنان در این روز خوب بودند و زحمت خود را برای ارائه یک بازی خوب انجام دادند اما سعید حیدری راد دروازه بان تیم ستاره زمین مسابقه برابر نماینده امارات بود.

وی در مورد میزبانی رقابت ها هم گفت: سالن بازی ها مطلوب و میزبانی اردنی ها خوب است. داوری بازی دیروز هم خوب بود و حرفی برای گفتن نداشت.

کیخایی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکن مصدوم هم دارید یا نه؟ گفت: متاسفانه ایمان آرپناهی در ابتدای بازی با الجزیره از ناحیه زانو دچار آسیب شد و فکر نمی کنم به بازی های دور مقدماتی برسد.

نوزدهمین دوره جام باشگاه های هندبال آسیا از هشتم تا پانزدهم آبان ماه به میزبانی اردن برگزار می شود. تیم هندبال نفت و گاز گچساران در گروه اول این رقابت ها امروز عصر و در دومین مسابقه خود در دور مقدماتی به مصاف تیم الجیش قطر خواهد رفت.