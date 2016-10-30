  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

ظریف:

«برجام» و «بحران سوریه» موضوعات مورد بحث با موگرینی بود

«برجام» و «بحران سوریه» موضوعات مورد بحث با موگرینی بود

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: موگرینی به منظور تبادل نظر درباره تحولات سوریه، اجرای برجام و تلاش هایی که نیاز است از سوی اروپایی ها برای اجرایی شدن برجام صورت بگیرد به تهران آمده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر روز گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران اظهار داشت: ما نظرات خود را در این دیدار درباره ضرورت مبارزه با تروریسم و نحوه رسیدن به راه حل سیاسی که همانا توجه به خواست مردم سوریه بود و اعتماد به خواست مردم سوریه نیز هم هست، مطرح کردیم.

وی گفت: موگرینی به منظور تبادل نظر درباره تحولات سوریه و پایان دادن به درگیری ها به تهران آمده بود.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: همزمان با این سفر، موگرینی با حسن روحانی نیز دیدار کرد و در این دیدار درباره اجرای برجام و تلاش هایی که نیاز است از سوی اروپایی ها برای اجرای بهتر برجام صورت گیرد، گفتگو و تبادل نظر شد.

ظریف تاکید کرد: ما معتقدیم همه دنیا باید با تروریسم بدون پیش شرط مقابله کند.

وی تصریح کرد: درباره سیاست هایی که اروپا در گذشته به اشتباه آن را دنبال می کرد، نیز بحث و تبادل نظر کردیم.

ظریف گفت: ‌معتقدیم به عنوان یک نظام مردم سالار که همواره بر اساس رای و نظر مردم در صحنه بین المللی حضور پیدا کرده و همین رأی عامل قدرت ما است و حمایت مردم باعث شکست تحریم ها شده است نگرانی نداریم در سایر حوزه ها هم نظراتمان را مطرح کنیم.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: سیاست خارجی با مجموعه ای از دستگاه های مختلف در جهت اهداف کشور حرکت می کند.

کد مطلب 3809781
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها