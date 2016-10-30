«برجام» و «بحران سوریه» موضوعات مورد بحث با موگرینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر روز گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران اظهار داشت: ما نظرات خود را در این دیدار درباره ضرورت مبارزه با تروریسم و نحوه رسیدن به راه حل سیاسی که همانا توجه به خواست مردم سوریه بود و اعتماد به خواست مردم سوریه نیز هم هست، مطرح کردیم.

وی گفت: موگرینی به منظور تبادل نظر درباره تحولات سوریه و پایان دادن به درگیری ها به تهران آمده بود.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: همزمان با این سفر، موگرینی با حسن روحانی نیز دیدار کرد و در این دیدار درباره اجرای برجام و تلاش هایی که نیاز است از سوی اروپایی ها برای اجرای بهتر برجام صورت گیرد، گفتگو و تبادل نظر شد.

ظریف تاکید کرد: ما معتقدیم همه دنیا باید با تروریسم بدون پیش شرط مقابله کند.

وی تصریح کرد: درباره سیاست هایی که اروپا در گذشته به اشتباه آن را دنبال می کرد، نیز بحث و تبادل نظر کردیم.

ظریف گفت: ‌معتقدیم به عنوان یک نظام مردم سالار که همواره بر اساس رای و نظر مردم در صحنه بین المللی حضور پیدا کرده و همین رأی عامل قدرت ما است و حمایت مردم باعث شکست تحریم ها شده است نگرانی نداریم در سایر حوزه ها هم نظراتمان را مطرح کنیم.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: سیاست خارجی با مجموعه ای از دستگاه های مختلف در جهت اهداف کشور حرکت می کند.