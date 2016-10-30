نیروهای فوریت پزشکی همدان در مرز مهران مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان، حبیب معصومی گفت: هم اکنون پنج دستگاه آمبولانس با ۱۵ نیروی درمانی فوریت‌های پزشکی از این استان در محدوده مرز مهران برای کمک به فوریت‌های پزشکی استان ایلام در امر خدمات‌دهی به زائران اربعین حسینی مستقر هستند.

حبیب معصومی افزود: ۸۰ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی درمانی به زائران اربعین حسینی در همدان آماده شده که از ۲۲ آبان‌ماه جاری در جاده‌های مواصلاتی این استان مستقر می‌شود.

وی اضافه کرد: این تعداد آمبولانس مجهز به فوریت‌های پزشکی با ۱۶۰ نفر کادر درمانی هستند که قرار است در ۱۵ موکب از مجموع ۳۰ موکب پیش‌بینی شده در سطح استان مستقر شوند.

معصومی گفت: تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیستم ماه جاری تا دهم آذرماه امسال در آماده باش قرار می‌گیرند.

وی ارائه مطالب آموزشی پیرامون مسائل پزشکی به زائران حسینی به وسیله موکب‌های مستقر در سطح جاده‌های همدان برای توزیع بین کاروان‌ها و نظارت بر بهداشت ۳۰ موکب که مسؤولیت طبخ و توزیع غذا دارند را از دیگر برنامه‌های اجرایی در این استان عنوان کرد.