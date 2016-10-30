زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان در ۲ بازی آغازین فصل خود در لیگ برتر هندبال بانوان نتیجه را واگذار کرده اما شرایط به هیچ عنوان نگران کننده نیست و ما در برابر ۲ تیم مدعی قهرمانی موفق به کسب پیروزی نشدیم.

وی افزود: شکست برابر ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر چیزی از ارزش بازیکنان ما نمی‌کاهد زیرا همه کسانی که در سالن برگزاری مسابقه حضور داشتند به چشم خود دیدند که هدف پویان مستحق کسب پیروزی بود و جریان بازی به شکلی پیش رفت که پیروزی بر ذوب آهن در دسترس ما بود.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم گفت: در اینکه ذوب آهن نسبت به ما تیم باتجربه‌تری است شکی وجود ندارد اما این ایده را که تجربه ذوب آهن عامل پیروزی آنها شد قبول ندارم و اتفاقات اواخر مسابقه جریان بازی را به سمتی برد که ما پیروزی را در عین شایستگی از دست دادیم.

احمدی نیا بیان داشت: اگر اخراج فاطمه خلیلی دروازه‌بان هدف پویان نبود تجربه بازیکنان ذوب آهن در برابر بازیکنان کم سن و سال هدف پویان عاجز می‌ماند و نمی‌توانست کمکی به این تیم کند و نقطه عطف و تعیین کننده مسابقه، اخراج دروازه‌بان ما بود.

وی عنوان کرد: فیلم بازی را دیده‌ام و در فیلم بازی، به شایستگی بازیکنان خود برای کسب پیروزی ایمان آوردم و در این فیلم، همه چیز از نمایش کیفی دو تیم تا اتفاقاتی که رخ داد و به شکست تیم ما انجامید واضح است و خوشحالم که هدف پویان تیمی باشخصیت و پر تلاش نشان داد.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: ما در حال پیشرفت هستیم و نتایج خوب هدف پویان به زودی از راه می‌رسد و این قرعه بد ما بوده که در ابتدای فصل با تیم‌های مدعی روبرو شویم اما تیم ما در آینده بهتر می‌شود و بدون تردید در مسابقات برگشت با چمران فارس و ذوب آهن برای این ۲ شکست خانگی به میدان خواهیم رفت.