به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی همدان، هوشنگ کرمی با بیان اینکه ۶۱۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بهار زیرکشت سیب‌زمینی قرار دارد، اظهار داشت: ۱۰ درصد سطح زیرکشت سیب‌زمینی شهرستان بهار پاییزه است.

وی عنوان کرد: سالانه ۲۵۰ هزار تن سیب‌زمینی پاییزه و تابستانه در شهرستان بهار تولید می‌شود که از این میزان ۲۲۵ هزار تن به سیب‌زمینی تابستانه اختصاص دارد.

کرمی با اشاره به پایان زمان برداشت سیب‌زمینی در این شهرستان، عنوان کرد: ۲۵ هزار تن سیب‌زمینی پاییزه از مزارع برداشت شده است که به فروش رسیده و یا در سردخانه‌های شهرستان ذخیره می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت انبارهای سیب‌زمینی بهار تکمیل شده است، عنوان کرد: ۷۰ هزار تن سردخانه و ۱۲۰ هزار تن انبار فنی در شهرستان بهار وجود دارد و مابقی محصول در انبارهای سنتی روستایی نگهداری می‌شود.