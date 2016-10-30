پشتیبانی پوتین از سیاست ترویج فرهنگ روسی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در همکاری‌های بین‌المللی فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در دنیای امروز به ضرورت تشکیل کمیسیونی از سوی دولت اشاره کرد تا برنامه‌های مربوط به حوزه انسانی را هماهنگ کند.

میخاییل شویدکوی نماینده ویژه رئیس جمهور در همکاری‌های بین‌المللی فرهنگی گفت: باید یک کمیسیون بین دولتی تشکیل شود که مسائل مربوط به حوزه انسانی را هماهنگ کرده و به ترویج فرهنگ روسی در دنیا کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه باید یک کمیسیون برای انجام این برنامه تشکیل شود، افزود: برگزاری برنامه‌هایی از قبیل «سال فرهنگ یا تقاطع فرهنگی» مفید هستند، اما این برنامه‌ها معمولاً یک بار برگزار می‌شوند. روسیه نیاز به یک کمیسیون برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و رفع مشکلات در دولت دارد.

به گفته شویدکوی، در حال حاضر اوضاع سیاسی چندان باثبات نیست و حوزه انسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

معاون رئیس جمهور در امور همکاری‌های بین الملل با مثال زدن از جشنواره سینمایی روسیه در لبنان که اواخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد، تاکید کرد که اگر روسیه بخواهد جذابیت داشته باشد، باید برای حل مسائل داخلی سرمایه گذاری کند و این مسائل در وهله اول به حوزه آموزش و فرهنگ مربوط می‌شوند.

شویدکوی گفت: تمام خاورمیانه به این جشنواره می‌آیند، زیرا در وهله اول جذاب است و علاوه بر این، اهمیت سیاسی دارد. وی می‌گوید که توسعه در حوزه انسانی ظرفیت «قدرت نرم» را در کشور بالا می‌برد.

به گفته یکی از آژانس‌های خبری، روسیه در سال ۲۰۱۶ در بین ۳۰ کشور پیشرو در استفاده از قدرت نرم قرار گرفته است. آموزش، توسعه نهادهای دیپلماتیک، فناوری اطلاعات و جوانان از جمله ابزارهای قدرت نرم هستند.