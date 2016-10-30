به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء با صدور بیانیهای اعلام کرد که تمام گروههای مقاومت اسلامی در عملیات آزادسازی موصل شرکت میکنند.
بر اساس این گزارش، «سید هاشم الموسوی» محور اصلی عملیات بزرگ آزادسازی موصل را از سمت جنوب اعلام و آن را مهمتر و سختتر از سایر محورها در جهت نفوذ به صفوف تروریستهای داعشی توصیف کرد.
وی در این باره افزود: تسلط بر این محور، باعث قطع امدادرسانی و ارتباط بین تروریستهای مستقر در عراق و سوریه خواهد شد.
سخنگوی مقاومت اسلامی نُجَباء همچنین با اشاره به موضعگیری بیگانگان درمورد این عملیات مهم بیان کرد: تهدیدات گروههای تروریستی و دولت ترکیه ما را از رسیدن به اهدافمان سست نخواهد کرد.
الموسوی با بیان اینکه «توطئه آمریکاییها پایانی ندارد»، تاکید کرد: ما آنها را از بمبارانهای به اصطلاح «خطاء» برحذر میداریم و اجازه نمیدهیم موصل به یک منطقه حفاظت شده برای تروریستهای تکفیری داعش تبدیل شود.
وی اضافه کرد: موصل یک شهر عراقی است و به غریبهها و نفوذیهای دشمن اجازه نمیدهیم که به بهانه مبارزه با تروریسم آن را زیر سلطه خود در آورند.
سخنگوی مقاومت اسلامی نُجَباء در بخش دیگری از این بیانیه، هرگونه ارتباط افراد قومیت گرا (که فریاد انتقام جویانه سر دادهاند) با رزمندگان تحت فرماندهی سازمان بسیج مردمی (حشد الشعبی) در عملیات مذکور را رد کرد.
الموسوی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات ما برای تحقق اهداف میدانی آغاز شده که شعار آن نیز "وطن برای همه" است.
