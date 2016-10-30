به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، محمدتقی امیدی‌ساکت اظهار داشت: ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان پسر استان در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب اعزام می‌شوند.

وی گفت: این دانش‌آموزان در یک سفر زیارتی دو روزه از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان همدان افزود: یکی از اهدف اعزام این کاروان ها آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان، ایثارگران و شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس است.

وی گفت: از اهداف دیگر این برنامه، گرامیداشت یاد و خاطره بزرگ مردانی است که با نثار خون خود، آرامش و عزت و امنیت پایدار امروز را به ارمغان آوردند.