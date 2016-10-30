۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

مسئول بسیج سازندگی اسدآباد خبر داد:

اعزام ۹۳ گروه جهادی به مناطق محروم شهرستان اسدآباد

اسداباد - مسئول بسیج سازندگی اسدآباد گفت: امسال ۹۳ گروه جهادی برای انجام فعالیت های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و درمانی به مناطق محروم اسدآباد اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالسین(ع) همدان، حمیدرضا رضایی با اشاره به حضور ۵ هزار و ۵۰۰ نفر روز در اردوهای جهادی اسدآباد اظهار داشت: در مجموع ۳۸۰ نفر خواهر و ۲ هزار و ۲۵۰ نفر برادر در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم اسداباد حضور یافتند.

وی با اشاره به اعزام ۹۳ گروه جهادی به مناطق محروم اسدآباد افزود: این افراد در اردوهای جهادی به فعالیت‌هایی چون دیوارنویسی، زیباسازی، رنگ آمیزی مدارس، مرمت و بازسازی مساجد، ساخت حمام و برگزاری دوره های آموزشی پرداختند.

مسئول بسیج سازندگی اسدآباد عنوان کرد: ۳۶۰ دانش آموز در قالب ۱۸ گروه نیز در اردوهای هجرت ۳ حاضر بودند که بیشتر تمرکز آنها در مرمت و بازسازی مدارس بود.

وی ادامه داد: حضور ۷۵ مهندس کشاورزی و ۴۰ حقوقدان جهادگر در اردوهای ۳ روزه در پوشش ۱۵ گروه برای ارائه مشاوره های کشاورزی و حقوقی از نقاط مثبت اردوهای برگزار شده در سال جاری بود.

رضایی با اشاره به اعزام ۲۵ گروه جهادی یک‌روزه به مناطق محروم عنوان کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر در مناطق محروم ۲۳ اردوی هفت روزه و ۱۰ اردوی ۱۲ روزه در این مناطق برگزار شد.

