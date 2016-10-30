کرمانشاه در رده سوم رقابت های لیگ برتر تیر و کمان کشور قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه، تیم اعزامی ریکرو و کامپوند باشگاه مقاومت کرمانشاه در هفته سوم لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، جایگاه سومی خود را حفظ کرد.

در این هفته تیم کامپوند توانست با کسب یک امتیاز از تیم کیان سازه چکاد جایگاه خود را در رتبه سوم حفظ کند.

تنها امتیاز این بازی را «میلاد رشیدی» با پیروزی ۱۴۷-۱۴۵ مقابل یاسر عمویی قهرمان جهان و عضو تیم ملی تیراندازی با کمان کسب کرد.

تیم ریکرو نیز با کسب یک امتیاز در جایگاه ۶جدول قرار دارد که یک امتیاز این بازی را مهدی عزیزی با پیروزی -۶-۲ درمقابل امین پیر علی ملی پوش ریکرو کسب کرد.